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Главе райсуда в Харьковской области объявили подозрение в госизмене – Госбюро расследований

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Балаклея была освобождена в сентябре 2022 года
Балаклея была освобождена в сентябре 2022 года
Фото: suspilne.media

Председатель Балаклейского районного суда Харьковской области стал подозреваемым в уголовном производстве о государственной измене, проинформировало 15 февраля Государственное бюро расследований (ГБР).

"Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении руководителю Балаклейского райсуда, который во время временной оккупации части Харьковской области решил сменить род деятельности и пошел работать в администрацию на агрессора. [...] Глава районного суда заочно уведомлен о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, "оккупанты не доверили ему развитие фейкового оккупационного суда Балаклеи и направили в Купянск [Харьковской области], где он возглавил юридический отдел оккупационной администрации".

"На новой должности предатель принимал местных жителей и давал консультации относительно особенностей законодательства захватчиков. После освобождения Купянска он успел сбежать в РФ", – объяснили в ГБР.

Госбюро расследований не указало фамилии подозреваемого. Издание KHARKIV Today пишет, что речь идет о Владимире Купине.

Сам Балаклейский райсуд в марте 18 марта 2022 года в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину сменил территориальную подсудность судебных дел на Новомосковский Днепропетровской области.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года.

Балаклея была оккупирована 2 марта. 6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи 8 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оккупация, Харьковская область, следствие, вторжение, суды, госизмена, Купянск, Государственное бюро расследований, Балаклея, подозрение, ГБР, измена
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