Главе райсуда в Харьковской области объявили подозрение в госизмене – Госбюро расследований

Балаклея была освобождена в сентябре 2022 года Фото: suspilne.media

"Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении руководителю Балаклейского райсуда, который во время временной оккупации части Харьковской области решил сменить род деятельности и пошел работать в администрацию на агрессора. [...] Глава районного суда заочно уведомлен о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, "оккупанты не доверили ему развитие фейкового оккупационного суда Балаклеи и направили в Купянск [Харьковской области], где он возглавил юридический отдел оккупационной администрации".

"На новой должности предатель принимал местных жителей и давал консультации относительно особенностей законодательства захватчиков. После освобождения Купянска он успел сбежать в РФ", – объяснили в ГБР.

Госбюро расследований не указало фамилии подозреваемого. Издание KHARKIV Today пишет, что речь идет о Владимире Купине.

Сам Балаклейский райсуд в марте 18 марта 2022 года в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину сменил территориальную подсудность судебных дел на Новомосковский Днепропетровской области.