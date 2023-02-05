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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Прокуратура передала в суд дело против шестерых крымских "судей", их обвиняют в госизмене

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Обвинительные акты переданы в суд
Обвинительные акты переданы в суд
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении шести бывших крымских судей. Об этом пресс-служба прокуратуры АРК сообщила 3 февраля.

Расследование велось заочно. Следствие установило, что после российской оккупации Крыма в 2014 году обвиняемые изменили присяге на верность народу Украины и перешли работать на сторону РФ.

"При оккупационных властях они заняли должности "судей" в незаконно созданных "21-м арбитражном апелляционном суде", "феодосийском городском суде", "раздольненском районном суде" и "ленинском районном суде".

"Своими действиями и решениями эти "служители фемиды" оказывали помощь представителям государства-оккупанта в переходе действовавшей в Крыму судебной системы Украины на совершение правосудия по законодательству РФ путем непосредственного участия в формировании и организации работы оккупационных судов", – сообщили в прокуратуре.

Бывшим судьям выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, аннексия, судьи, война России против Украины
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