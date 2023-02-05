Прокуратура передала в суд дело против шестерых крымских "судей", их обвиняют в госизмене

Расследование велось заочно. Следствие установило, что после российской оккупации Крыма в 2014 году обвиняемые изменили присяге на верность народу Украины и перешли работать на сторону РФ.

"При оккупационных властях они заняли должности "судей" в незаконно созданных "21-м арбитражном апелляционном суде", "феодосийском городском суде", "раздольненском районном суде" и "ленинском районном суде".

"Своими действиями и решениями эти "служители фемиды" оказывали помощь представителям государства-оккупанта в переходе действовавшей в Крыму судебной системы Украины на совершение правосудия по законодательству РФ путем непосредственного участия в формировании и организации работы оккупационных судов", – сообщили в прокуратуре.

Бывшим судьям выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.