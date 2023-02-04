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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму название судна закрыли тканью. СМИ предполагают, что это из-за санкций. Фото

Закрыли не только название судна, отметил "Крым.Реалии"
Закрыли не только название судна, отметил "Крым.Реалии"
Фото: krymr.com

В Керченском морском рыбном порту в оккупированном россиянами Крыму стоит танкер, название которого закрыто тканью. Фото судна опубликовал 4 февраля проект "Крым.Реалии".

Журналисты отмечают, что прикрыто не только название танкера на его корме, но и идентификационные номера корабля (IMO).

"Попытки спрятать информацию о танкере фиксировались в Крыму и ранее. Подобная практика может быть связана с ужесточением санкционного режима в отношении иностранных судов, нарушающих запрет на заходы в крымские порты", – говорится в сообщении.

"Крым.Реалии" отмечает, что капитаны иностранных судов при заходе в официально закрытые властями Украины крымские порты "отключают автоматическую идентификационную систему (AIS), которая позволяет отслеживать суда в режиме реального времени".

Контекст:

В марте 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Морские порты, которые находятся в акватории Крыма, закрыты согласно распоряжению Кабмина Украины от 30 апреля 2014 года и приказу Министерства инфраструктуры Украины от 16 июня 2014 года. "Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории Крыма и города Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности уголовную", – подчеркивали в правительстве Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, санкции, Керчь, танкер, порт
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