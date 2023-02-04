В оккупированном Крыму название судна закрыли тканью. СМИ предполагают, что это из-за санкций. Фото

Журналисты отмечают, что прикрыто не только название танкера на его корме, но и идентификационные номера корабля (IMO).

"Попытки спрятать информацию о танкере фиксировались в Крыму и ранее. Подобная практика может быть связана с ужесточением санкционного режима в отношении иностранных судов, нарушающих запрет на заходы в крымские порты", – говорится в сообщении.

"Крым.Реалии" отмечает, что капитаны иностранных судов при заходе в официально закрытые властями Украины крымские порты "отключают автоматическую идентификационную систему (AIS), которая позволяет отслеживать суда в режиме реального времени".