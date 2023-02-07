Судью Волчанского райсуда, которая сбежала в РФ, будут судить по обвинению в госизмене – Офис генпрокурора

По данным следствия, судья добровольно согласилась сотрудничать с россиянами во время оккупации Волчанска Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, судья добровольно согласилась сотрудничать с россиянами во время оккупации Волчанска.

"Благодаря ее содействию был образован незаконный судебный орган – "Волчанский районный суд Харьковской области", – говорится в сообщении.

Обвиняемая заняла в нем должность "председателя".

"Судья провела собрание работников суда, где агитировала работать на оккупантов. Она сообщила, что будет проходить курсы повышения квалификации судей непосредственно на территории РФ, а по возвращении лично будет принимать экзамен у каждого работника на знание законодательства РФ. Судья сообщила, что для работы в суде под ее председательством необходим паспорт гражданина РФ, и призвала подчиненных как можно скорее его получить. В помещении суда она организовала пункт приема документов для получения российских паспортов", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В начале сентября она составила штатное расписание и список работников незаконного судебного органа и направила все документы двум псевдоглавам – "главе ВГА Харьковской области" и "главе ВГА Волчанского района Харьковской области".

После того, как Волчанск был освобожден Вооруженными силами Украины, женщина сбежала в РФ.

Ей выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд.