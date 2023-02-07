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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Судью Волчанского райсуда, которая сбежала в РФ, будут судить по обвинению в госизмене – Офис генпрокурора

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По данным следствия, судья добровольно согласилась сотрудничать с россиянами во время оккупации Волчанска
По данным следствия, судья добровольно согласилась сотрудничать с россиянами во время оккупации Волчанска
Фото: gp.gov.ua

Главу Волчанского райсуда Харьковской области будут судить по обвинению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 7 февраля.

По данным следствия, судья добровольно согласилась сотрудничать с россиянами во время оккупации Волчанска.

"Благодаря ее содействию был образован незаконный судебный орган – "Волчанский районный суд Харьковской области", – говорится в сообщении.

Обвиняемая заняла в нем должность "председателя".

"Судья провела собрание работников суда, где агитировала работать на оккупантов. Она сообщила, что будет проходить курсы повышения квалификации судей непосредственно на территории РФ, а по возвращении лично будет принимать экзамен у каждого работника на знание законодательства РФ. Судья сообщила, что для работы в суде под ее председательством необходим паспорт гражданина РФ, и призвала подчиненных как можно скорее его получить. В помещении суда она организовала пункт приема документов для получения российских паспортов", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В начале сентября она составила штатное расписание и список работников незаконного судебного органа и направила все документы двум псевдоглавам – "главе ВГА Харьковской области" и "главе ВГА Волчанского района Харьковской области".

После того, как Волчанск был освобожден Вооруженными силами Украины, женщина сбежала в РФ.

Ей выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину. В конце августа – начале сентября 2022 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.

Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, госизмена, Волчанск, война России против Украины, обвинение, судья, Офис генпрокурора
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