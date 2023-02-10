Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене народному депутату Украины. СБУ называла, кто это

По данным следствия, он оказывал помощь России и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, распространял высказывания, направленные на создание в обществе пророссийских настроений, а также признавал правомерными и оправдывал создание на территории Украины самопровозглашенных квазиреспублик "ЛНР/ДНР."
"Такие действия народного депутата Украины совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее государственной, экономической и информационной безопасности. Также народный избранник подозревается в том, что он причинил умышленное легкое телесное повреждение активисту", – говорится в сообщении.
Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ( государственная измена и нанесение умышленного легкого телесного повреждения).
По данным ОГП, накануне широкомасштабного вторжения российских оккупантов депутат выехал из Украины и находится в РФ.
Служба безопасности Украины сообщает, что речь идет об Олеге Волошине. В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с государственным бюро расследований проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников
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17 июля 2020 года Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым"После этого он назвал депутатов от "Европейской солидарности" изменниками. В ответ группа депутатов призвала руководство ВР и правоохранительные органы дать оценку словам парламентария. Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" обратилась к тогда председателю СБУ Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в отношении Волошина, который заявил, что у Украины "нет суверенитета".
21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. YouTube-канал "Наш источник сообщает" обнародовал трехминутное видео после инцидента. На нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин и бьет кулаком в лицо. Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. "За суверенную Украину это тебе привет", – сказал нардепу один из активистов.
20 января 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины, в частности в отношении народных депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Волошина. Ограничения вступили в силу в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
23 января издание LB.ua сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".
29 января сооснователь ОПЗЖ народный депутат Юрий Бойко подтвердил, что нардепы Волошин, Королевская и Солод, избранные от этой партии, написали заявления о сложении депутатских мандатов.