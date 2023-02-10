Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене народному депутату Украины. СБУ называла, кто это

По данным следствия, он оказывал помощь России и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, распространял высказывания, направленные на создание в обществе пророссийских настроений, а также признавал правомерными и оправдывал создание на территории Украины самопровозглашенных квазиреспублик "ЛНР/ДНР."

"Такие действия народного депутата Украины совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее государственной, экономической и информационной безопасности. Также народный избранник подозревается в том, что он причинил умышленное легкое телесное повреждение активисту", – говорится в сообщении.

Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ( государственная измена и нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

По данным ОГП, накануне широкомасштабного вторжения российских оккупантов депутат выехал из Украины и находится в РФ.

Служба безопасности Украины сообщает, что речь идет об Олеге Волошине. В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с государственным бюро расследований проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников

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