ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене народному депутату Украины. СБУ называла, кто это

По данным СБУ, нардеп Волошин скрывается в России
По данным СБУ, нардеп Волошин скрывается в России
Фото: slovoidilo.ua

Народному депутату Украины IX созыва, избранному от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом офис Генерального прокурора Украины сообщил 10 февраля.

По данным следствия, он оказывал помощь России и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, распространял высказывания, направленные на создание в обществе пророссийских настроений, а также признавал правомерными и оправдывал создание на территории Украины самопровозглашенных квазиреспублик "ЛНР/ДНР."

"Такие действия народного депутата Украины совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее государственной, экономической и информационной безопасности. Также народный избранник подозревается в том, что он причинил умышленное легкое телесное повреждение активисту", – говорится в сообщении.

Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ( государственная измена и нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

По данным ОГП, накануне широкомасштабного вторжения российских оккупантов депутат выехал из Украины и находится в РФ.

Служба безопасности Украины сообщает, что речь идет об Олеге Волошине. В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с государственным бюро расследований проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников

.



Контекст:

17 июля 2020 года Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым"После этого он назвал депутатов от "Европейской солидарности" изменниками. В ответ группа депутатов призвала руководство ВР и правоохранительные органы дать оценку словам парламентария. Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" обратилась к тогда председателю СБУ Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в отношении Волошина, который заявил, что у Украины "нет суверенитета". 

21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. YouTube-канал "Наш источник сообщает" обнародовал трехминутное видео после инцидента. На нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин и бьет кулаком в лицо. Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. "За суверенную Украину это тебе привет", – сказал нардепу один из активистов.

20 января 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины, в частности в отношении народных депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака  и Волошина. Ограничения вступили в силу в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран.

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

23 января издание LB.ua сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".

29 января сооснователь ОПЗЖ народный депутат Юрий Бойко подтвердил, что нардепы Волошин, Королевская и Солод, избранные от этой партии, написали заявления о сложении депутатских мандатов.

Теги: Верховная Рада, СБУ, народные депутаты, ДНР, госизмена, подозрение, ЛДНР, Олег Волошин, Офис генпрокурора, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
Галина ГРИШИНА
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
Галина ГРИШИНА
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Галина ГРИШИНА
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Галина ГРИШИНА
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
Галина ГРИШИНА
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (67329)
2
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (52106)
3
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (50576)
4
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (48696)
5
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (47897)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (46632)
7
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (37771)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (31371)
 
 
 
 