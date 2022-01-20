США ввели санкции против четырех граждан Украины, включая нардепов от ОПЗЖ Козака и Волошина

Санкции введены в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран. Кроме Козака и Волошина, ограничения введены в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и бывшего народного депутата от "Партии Регионов" Владимира Олейника.

В министерстве отметили, что РФ поручила своим разведывательным службам завербовать украинских чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру страны с помощью оккупационных российских сил.

"Козак, контролирующий несколько телеканалов в Украине, поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, обвиняя их в неэффективном управлении страной во время пандемии COVID-19. Кроме того, Козак использовал свои каналы для распространения ложных фактов о выборах в США в 2020 году, которые впервые озвучил подсанкционный в США Андрей Деркач. Козак попытался навязать утверждение Деркача, ретранслируя ошибочные факты о кандидатах в президенты США. Весь 2020 год Козак работал вместе с агентами ФСБ", – утверждают в ведомстве.

Волошин сотрудничал с подсанкционным гражданином РФ Константином Килимником и координировал передачу информации для влияния на выборы в США по указанию России, отмечается в пресс-релизе.

Олейника в США обвиняют в сборе и передаче России информации о критической инфраструктуре Украины, а Сивковича – в сотрудничестве с Деркачом с целью влияния на выборы в США.