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США ввели санкции против четырех граждан Украины, включая нардепов от ОПЗЖ Козака и Волошина

Санкции введены в отношении лиц, способствующих деструктивной деятельности России
Санкции введены в отношении лиц, способствующих деструктивной деятельности России
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины, в частности, в отношении народных депутатов от партии "Оппозиционна платформа – За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина. Об этом 20 января сообщает пресс-служба министерства.

Санкции введены в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран. Кроме Козака и Волошина, ограничения введены в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и бывшего народного депутата от "Партии Регионов" Владимира Олейника.

В министерстве отметили, что РФ поручила своим разведывательным службам завербовать украинских чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру страны с помощью оккупационных российских сил.

"Козак, контролирующий несколько телеканалов в Украине, поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, обвиняя их в неэффективном управлении страной во время пандемии COVID-19. Кроме того, Козак использовал свои каналы для распространения ложных фактов о выборах в США в 2020 году, которые впервые озвучил подсанкционный в США Андрей Деркач. Козак попытался навязать утверждение Деркача, ретранслируя ошибочные факты о кандидатах в президенты США. Весь 2020 год Козак работал вместе с агентами ФСБ", – утверждают в ведомстве.

Волошин сотрудничал с подсанкционным гражданином РФ Константином Килимником и координировал передачу информации для влияния на выборы в США по указанию России, отмечается в пресс-релизе.

Олейника в США обвиняют в сборе и передаче России информации о критической инфраструктуре Украины, а Сивковича – в сотрудничестве с Деркачом с целью влияния на выборы в США.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Козака, его коллеги по фракции Виктора Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В июле 2020 года Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым". В ответ группа депутатов призвала руководство Верховной Рады и правоохранительные органы дать оценку словам парламентария. Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" обратилась к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в отношении Волошина, который заявил, что у Украины "нет суверенитета". 

Сивкович был вице-премьером, ответственным за силовой блок в правительстве Николая Азарова в 2010 году. Затем занимал должность заместителя секретаря СНБО с октября 2010-го по декабрь 2013 года, а также в феврале 2014 года. Он является одним из подозреваемых в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. По данным Генпрокуратуры, экс-глава КГГА Александр Попов во время разгона демонстрантов действовал в сговоре с Сивковичем и экс-начальником столичной милиции Валерием Коряком.

Бежавший в Россию Олейник в 2014 году был объявлен в Украине в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за так называемые законы 16 января, которые существенно ограничивали права граждан на мирные собрания и послужили поводом для эскалации столкновений на Майдане в январе-феврале 2014 года. 27 декабря 2016 года Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск Олейника о признании Революции достоинства "государственным переворотом".

Теги: США, санкции, Владимир Олейник, Владимир Сивкович, Тарас Козак, Олег Волошин, минюст США, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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