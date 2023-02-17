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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях на востоке Украины, несут значительные потери – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 февраля.

"Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательные группировки не обнаружены.

"На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027q6bgp2LfCkjEHkuc9HnTdMwoKG8BxJVsd7ikaWgaS9pvHDo3HtVjGvNHUuRMcdhl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили уже около 141 260 российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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