Оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях на востоке Украины, несут значительные потери – Генштаб ВСУ

"Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательные группировки не обнаружены.

"На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск", – добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили уже около 141 260 российских оккупантов.