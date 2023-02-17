В оккупированном Мелитополе россияне установили вышку мобильной связи для прослушивания телефонных разговоров – Генштаб ВСУ

Украинские военные зафиксировали в городе работу дополнительной вышки мобильной связи, установленной оккупантами.

"С ее помощью российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM-операторов", – пояснили в Генштабе.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.