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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят оставить в Мелитополе только 10 школ – мэр

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Федоров рассказал, как работают школы в Мелитополе
Федоров рассказал, как работают школы в Мелитополе
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российские оккупанты в захваченном Мелитополе Запорожской области терроризируют учителей школ. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 5 февраля, видео он опубликовал в Telegram.

"Сейчас они начали с обысками приходить к учителям и педагогам и забирать все гаджеты. Они боятся что те, кто находятся на временно оккупированной территории, онлайн проводят уроки по нашей украинской программе", – рассказал он.

По словам Федорова, россияне пытаются заставить украинских педагогов  учить детей по российской программе, но никто из учителей этого не делает.

"Из 22 школ сегодня россияне хотят, чтобы хоть как-то функционировало только 10. Во-первых, нет учеников, которые соглашаются туда ходить, во-вторых, нет достаточного количества учителей", – сказал он.

По словам мэра, в городе находится 2900 педагогов, на сотрудничество с врагом согласилось менее 300. Он добавил, что стали "коллаборационистами" преимущественно технические работники, к примеру дворники.

"Учителя почти не согласились. Ни один директор школы или директор детского сада не согласились сотрудничать с врагом. Поэтому сегодня нет образовательного пространства, а есть рашистская пропаганда. Они заставляют наших детей петь гимн россии, в детских садах рисуют письмо какому-то российскому солдату", – заявил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: образование, Мелитополь, Запорожская область, школьники, война России против Украины, школы, российские оккупанты, Иван Федоров
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