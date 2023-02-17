Войска РФ 17 февраля нанесли по Украине шесть ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

"В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены три частных дома и один многоэтажный. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов", – сообщили в Генштабе.
Кроме того, оккупанты совершили 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины", – подчеркнули в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля и с тех пор ведет ракетные обстрелы украинской территории.
С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.