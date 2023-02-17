Войска РФ 17 февраля нанесли по Украине шесть ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

"В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены три частных дома и один многоэтажный. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты совершили 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины", – подчеркнули в пресс-центре.