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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ увеличила количество кораблей в Черном море, ракетный залп – до 28 "Калибров" – ОК "Юг"

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В Черном море находится 12 вражеских кораблей, сообщили в ОК "Юг"
В Черном море находится 12 вражеских кораблей, сообщили в ОК "Юг"
Фото: ЕРА

Россия увеличила число кораблей в Черном море до 12, среди них – четыре ракетоносителя (в том числе подводный) и один большой десантный корабль.

Об этом 17 февраля проинформировал пресс-центр оперативного командования "Юг".

Согласно данным командования, общий залп кораблей может достигать 28 "Калибров". 

В ОК "Юг" предупредили также о высокой минной опасности черноморского побережья. 

"Мощные штормы и волнения моря способствуют принесению сорванных мин к берегу и создают максимальную опасность. Так, вчера к одному из пляжей Одесской области вынесло такой сюрприз, который из-за угрозы детонирования в любой момент специалисты группы разминирования контролируемо уничтожили прямо на месте обнаружения", – рассказали в командовании. Видео подрыва мины опубликовала пресс-служба Военно-морских сил ВСУ. 

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/765301874606877/

В областном центре в тот же день ко Дню единства "ценители морских купаний устроили мотивационный заплыв в море", отметили авторы релиза. 

"Режимные ограничения военного положения, связанные в том числе с запретом посещения побережья и плавания в прибрежных водах, в первую очередь направлены на защиту ваших жизней, а также указывают на использование побережья в оборонных целях", – напомнили в командовании. 

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/videos/639978071466601/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Черное море, война России против Украины, ракеты, разминирование, ограничения, мины, корабли, купание, море
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