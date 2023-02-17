РФ увеличила количество кораблей в Черном море, ракетный залп – до 28 "Калибров" – ОК "Юг"

Об этом 17 февраля проинформировал пресс-центр оперативного командования "Юг".

Согласно данным командования, общий залп кораблей может достигать 28 "Калибров".

В ОК "Юг" предупредили также о высокой минной опасности черноморского побережья.

"Мощные штормы и волнения моря способствуют принесению сорванных мин к берегу и создают максимальную опасность. Так, вчера к одному из пляжей Одесской области вынесло такой сюрприз, который из-за угрозы детонирования в любой момент специалисты группы разминирования контролируемо уничтожили прямо на месте обнаружения", – рассказали в командовании. Видео подрыва мины опубликовала пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

В областном центре в тот же день ко Дню единства "ценители морских купаний устроили мотивационный заплыв в море", отметили авторы релиза.

"Режимные ограничения военного положения, связанные в том числе с запретом посещения побережья и плавания в прибрежных водах, в первую очередь направлены на защиту ваших жизней, а также указывают на использование побережья в оборонных целях", – напомнили в командовании.