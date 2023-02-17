Переговоры о продлении "зернового коридора" начнутся через неделю. Россия выдвигает новые условия – замминистра инфраструктуры

По данным на 15 февраля, в турецком проливе Босфор образовалась очередь из более чем 140 судов с украинским продовольствием Фото: ЕРА

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Васьков сказал, что на переговорах, которые начнутся через неделю, будет обсуждаться дальнейшее пролонгирование договора. Он отметил, что Россия уже выразила недовольство по поводу некоторых аспектов сделки и потребовала отмены санкций, влияющих на ее экспорт сельскохозяйственной продукции.

Замминистра отметил, что РФ выдвигает новые условия и прийти к соглашению будет "не легче", чем это произошло в ноябре. Однако он уверен, что "здравый смысл возобладает и коридор будет расширен".