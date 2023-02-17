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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переговоры о продлении "зернового коридора" начнутся через неделю. Россия выдвигает новые условия – замминистра инфраструктуры

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По данным на 15 февраля, в турецком проливе Босфор образовалась очередь из более чем 140 судов с украинским продовольствием
По данным на 15 февраля, в турецком проливе Босфор образовалась очередь из более чем 140 судов с украинским продовольствием
Фото: ЕРА

Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил 17 февраля, пишет Reuters.

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Васьков сказал, что на переговорах, которые начнутся через неделю, будет обсуждаться дальнейшее пролонгирование договора. Он отметил, что Россия уже выразила недовольство по поводу некоторых аспектов сделки и потребовала отмены санкций, влияющих на ее экспорт сельскохозяйственной продукции.

Замминистра отметил, что РФ выдвигает новые условия и прийти к соглашению будет "не легче", чем это произошло в ноябре. Однако он уверен, что "здравый смысл возобладает и коридор будет расширен".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью 2022 года очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но зимой она возобновилась, сообщали в Администрации морских портов Украины. 

15 февраля вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в совместном заявлении сообщили, что ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины. В турецком проливе Босфор образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, Черное море, переговоры, экспорт, война России против Украины, Министерство инфраструктуры Украины, зерновой коридор
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