За зерном в украинские порты стало приходить меньше кораблей по вине РФ – Мининфраструктуры

"Тенденция к снижению судов по агроэкспорту обусловлена действиями России в инспекционной зоне в Босфоре. Уже третий месяц россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами", – говорится в сообщении.

По данным министерства, в связи с этим в очереди инспекции Совместного координационного центра по состоянию на 12 февраля ожидают 145 судов, из которых 122 направляются в украинские порты за агропродукцией.

"Надеемся, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира. Украина имеет право на свободное торговое судоходство согласно конвенции ООН по морскому праву, а мир – на бесперебойный доступ к пище. Россия должна перестать навязывать всему миру свою дискриминационную политику", – говорится в сообщении.

В настоящее время в портах "Большой Одессы" находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тыс. тонн украинского продовольствия.

По "зерновому коридору" после инспекции движется только одно судно, отмечают в Мининфраструктуры.