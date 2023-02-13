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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За зерном в украинские порты стало приходить меньше кораблей по вине РФ – Мининфраструктуры

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Снизилось количество нового флота под загрузку агропродукции
Снизилось количество нового флота под загрузку агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Количество новых кораблей под загрузку в портах "Большой Одессы" в рамках "зерновой сделки" существенно снизилось в связи с тем, что Россия саботирует проведение инспекций. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook 13 февраля.

"Тенденция к снижению судов по агроэкспорту обусловлена действиями России в инспекционной зоне в Босфоре. Уже третий месяц россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами", – говорится в сообщении.

По данным министерства, в связи с этим в очереди инспекции Совместного координационного центра по состоянию на 12 февраля ожидают 145 судов, из которых 122 направляются в украинские порты за агропродукцией.

"Надеемся, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира. Украина имеет право на свободное торговое судоходство согласно конвенции ООН по морскому праву, а мир – на бесперебойный доступ к пище. Россия должна перестать навязывать всему миру свою дискриминационную политику", – говорится в сообщении.

В настоящее время в портах "Большой Одессы" находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тыс. тонн украинского продовольствия.

По "зерновому коридору" после инспекции движется только одно судно, отмечают в Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0K73eDS5TySBu6e4dw5LdVJfkd5gWLgTnnUANWwBPvZ9gkMXmbe8StPMZ2ogiEJcql

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

К настоящему времени с 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 732 судна, которые экспортировали 21 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен составить более 35 млн тонн в условиях нормального функционирования "зерновой инициативы", отметили в Мининфраструктуры.

Теги: Россия, война России против Украины, Мининфраструктуры, корабли, зерно, зерновой коридор
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