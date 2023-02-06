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В январе Украина вывезла на 25% зерна меньше, чем в декабре. Инфографика от Мининфраструктуры

 
| Сегодня 19.55 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе 2023 года из украинских морских портов Пивденный, Черноморск и Одесса (Большая Одесса) в рамках "зернового соглашения" вышли 77 судов с 3 млн тонн агропродукции, что на 25% меньше по сравнению с декабрем 2022 года, проинформировало 5 февраля в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. В инфографике ведомства сказано, что из портов выходили в среднем 2,5 судна в день и это "критически низкий показатель". Происходящее Мининфраструктуры связывает с искусственной блокировкой со стороны представителей РФ.
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Одесса, судно, Черноморск, Мининфраструктуры, порт Пивденный, судоходство, зерно
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