Кипрский суд запретил Argentem Creek Partners продавать зерновой терминал компании в Одессе – заявление GNT Group

GNT отмечает, что кредиторы перешли к принудительному взысканию только тогда, когда терминал стал ценным активом Фото: rbc.ua

"Это был вынужденный шаг со стороны акционеров, поскольку кредиторы действуют по отношению к GNT Group достаточно агрессивно. И чтобы уменьшить угрозы работе "зернового коридора", возникшие из-за таких действий, владельцы группы компаний обратились в кипрский суд", – отмечают в компании.

В интервью "Бизнес Цензору" владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза отмечали, что в первой половине декабря они говорили о "реструктуризации долговых обязательств, чтобы не потерять рабочий капитал GNT Group, что привело бы к снижению показателей ее деятельности. А в конце декабря кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату компании".

6 февраля стало известно, что ACP инициирует дело о банкротстве компании Olimpex Coupe International ("Олимпекс Купе Интернейшнл"), которая осуществляет оперативное управление работой зернового терминала.

"То есть кредитор для достижения своей цели заработка на продаже компании во время войны и в разгар работы "зернового коридора" решил банкротить зерновой терминал", – подчеркивается в пресс-релизе.

В GNT Group отмечают, что приказ кипрского суда "значительно усложняет возможности ACP по уничтожению украинского бизнеса".

GNT Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на сумму $75 млн в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено. Но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. GNT Group уже заявляла о своей готовности погасить задолженность любым цивилизованным способом. Кредитор категорически отказывается идти на переговоры с GNT Group. Вместо этого АCP инициировал принудительное взыскание долга с элементами рейдерского захвата компании.

В декабре 2022 года GNT было предоставлено всего два часа, чтобы выполнить требования ACP по возврату кредита. Действовавшие по доверенности представители кредитора сразу сменили юридические адреса управляющих компаний GNT Group с Одессы на Львов. Также было инициировано изменение директоров украинских компаний, что противоречит условиям корпоративного договора, согласно которому представитель кредитора мог назначить только коммерческих директоров (с правом подписи) без смены директоров компаний.

GNT отмечает, что кредиторы перешли к принудительному взысканию только тогда, когда терминал стал ценным активом. За шесть месяцев работы "зернового коридора" через терминал компании было перевалено около 1,5 млн тонн аграрной продукции. По информации компании, кредиторы пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина".

Чтобы не допустить блокирования работы зернового терминала, GNT Group обжалует в судах существующие на сегодняшний день незаконные, по мнению компании, решения регистраторов и судов, инициированных ACP.