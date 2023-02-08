Экс-начальника таможенного поста "Черноморск-порт" задержали по подозрению во взятках за экспорт зерна

Арахамия отмечает, что задержанный требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

"И это в то время как наш президент, руководство Офиса Главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить "зерновой коридор". Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, полагающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов", – прокомментировал Арахамия.

Контекст:

В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.

Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".

1 февраля Арахамия объявил, что будет сообщать общественности обо всех запланированных посадках чиновников. "Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – написал он.