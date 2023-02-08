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Экс-начальника таможенного поста "Черноморск-порт" задержали по подозрению во взятках за экспорт зерна

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Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за экспорт зерна
Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за экспорт зерна
Фото: pixabay.com

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора 8 февраля задержало бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

Арахамия отмечает, что задержанный требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

"И это в то время как наш президент, руководство Офиса Главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить "зерновой коридор". Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, полагающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов", – прокомментировал Арахамия.

Контекст:

В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.

Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповаловбыл уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".

1 февраля Арахамия объявил, что будет сообщать общественности обо всех запланированных посадках чиновников"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – написал он.

Теги: коррупция, взятка, Давид Арахамия, морские порты Украины, ГБР, зерно, зерновой коридор
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