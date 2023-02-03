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ОБЩЕСТВО

СБУ заявила о разоблачении масштабной коррупции на Черновицкой и Одесской таможнях

СБУ подозревает одесских и черновицких таможенников во взяточничестве
СБУ подозревает одесских и черновицких таможенников во взяточничестве
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины 3 февраля сообщила о разоблачении чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции.

По данным спецслужбы, в Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

Правоохранители утверждают, что он за различные суммы взяток "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов.

К схеме чиновник привлек двух знакомых как посредников для получения неправомерной выгоды. Среди них – бывший работник таможни, который ранее уже привлекался к ответственности за коррупцию.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере $3 тыс. за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций.

Правоохранители задержали посредника в Киеве на получении $12 тыс. – второй части взятки. В СБУ отмечают, что за эти деньги чиновник обещал "без лишних вопросов" оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

Двум фигурантам – организатору схемы и его подельнику – сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Также в СБУ заявили о разоблачении в Одесской области на организации сделок чиновников таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

По данным спецслужбы, злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.

За взятки чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Сумма неправомерной выгоды составляла от $500 с одного транспортного средства.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного "вознаграждения".

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме этого, решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.

Контекст:

1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.

Обыски прошли, в частности, у народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара, бизнесмена Игоря Коломойского, и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий.

О подозрении сообщили бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику, а также чиновникам Минобороны: экс-заместителю директора департамента государственных закупок Богдану Хмельницкому и экс-замминистра обороны Вячеславу Шаповалову.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Одесса, таможня, обыск, волонтер, волонтеры, Белгород-Днестровский, деньги, правоохранители, взятка, спецслужбы, чиновники, задержание, Служба безопасности Украины
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