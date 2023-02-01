В ходе обысков у Коломойского правоохранители ничего не нашли и не изъяли – СМИ

"Правоохранители ничего не изъяли и не обнаружили. Обыск в его доме длился полчаса – с 8.30 до 9.00. [...] В ходе следственных действий в близлежащих домах и на территории следователи ничего не обнаружили тоже", – пишет издание.

Утром ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщили, а источники издания "ГОРДОН" подтвердили информацию, что у Коломойского проводят обыски Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

"Украинская правда" опубликовала фото из помещений со следственными действиями, на которых присутствует Коломойский.

Позже СБУ показала те же фото (с заретушированным лицом Коломойского) в информации о разоблачении схем присвоения 40 млрд грн руководством "Укрнафти" и "Укртатнафти". Коломойский раньше владел акциями этих компаний.

По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафти" сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, отметили в спецслужбе.