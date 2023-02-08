Открытие возможности поставок через порты – это многомиллиардные поступления в бюджет и сохранение рабочих мест – "Укрметаллургпром"

"От открытия портов мы увидим просто прямой эффект. Предприятия ГМК (горно-металлургического комплекса. – "ГОРДОН") заплатили за последний довоенный год больше 100 млрд грн налогов. Но если взять то, что платят наши смежные отрасли, сумма будет в разы больше. Ведь открытие возможности поставок через порты – это не только поступление валютной выручки в страну на $8 млрд в год. Это многомиллиардные поступления в бюджет, это сохранение рабочих мест – и не только у нас, а в "Укрзализныце", в портах, на предприятиях наших поставщиков и смежников, и т.д. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест и о десятках миллиардов, если не о сотнях миллиардов поступлений в бюджет! Только это, мне кажется, что только это событие сможет в нынешнем году привести к началу восстановления нашего ВВП", – рассказал Каленков.

Он добавил, что нужно расширить "зерновой коридор" на другую продукцию.

"Главное сейчас – чтобы наши партнеры взялись распространить "зерновую" схему и на другие гражданские грузы, которые может перевозить Украина. Ведь это не грузы двойного назначения, а гражданские грузы. Мы все помним, когда Россия сообщила, что выходит "из зерновой" сделки. Тогда Турция заявила: нет проблем, мы способны сами обеспечить безопасность прохождения судов. Я думаю, это возможно сделать и сейчас. И здесь, конечно, главная роль у страны, которая одновременно и член НАТО, и наш партнер, и страна, которая имеет наибольший потенциал военный в Черном море – Турции, которая может это гарантировать", – считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" .