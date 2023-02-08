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Открытие возможности поставок через порты – это многомиллиардные поступления в бюджет и сохранение рабочих мест – "Укрметаллургпром"

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Из-за агрессии России вывозить металлопродукцию из Украины на экспорт по морю сейчас невозможно
Из-за агрессии России вывозить металлопродукцию из Украины на экспорт по морю сейчас невозможно
Фото: depositphotos.com

Возможность экспортировать украинскую промышленную продукцию через морские порты даст возможность начать восстановление ВВП Украины, который за 2022 год снизился на 30%. Об этом заявил в комментарии "Обозревателю" руководитель объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"От открытия портов мы увидим просто прямой эффект. Предприятия ГМК (горно-металлургического комплекса. – "ГОРДОН") заплатили за последний довоенный год больше 100 млрд грн налогов. Но если взять то, что платят наши смежные отрасли, сумма будет в разы больше. Ведь открытие возможности поставок через порты – это не только поступление валютной выручки в страну на $8 млрд в год. Это многомиллиардные поступления в бюджет, это сохранение рабочих мест – и не только у нас, а в "Укрзализныце", в портах, на предприятиях наших поставщиков и смежников, и т.д. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест и о десятках миллиардов, если не о сотнях миллиардов поступлений в бюджет! Только это, мне кажется, что только это событие сможет в нынешнем году привести к началу восстановления нашего ВВП", – рассказал Каленков.

Он добавил, что нужно расширить "зерновой коридор" на другую продукцию.

"Главное сейчас – чтобы наши партнеры взялись распространить "зерновую" схему и на другие гражданские грузы, которые может перевозить Украина. Ведь это не грузы двойного назначения, а гражданские грузы. Мы все помним, когда Россия сообщила, что выходит "из зерновой" сделки. Тогда Турция заявила: нет проблем, мы способны сами обеспечить безопасность прохождения судов. Я думаю, это возможно сделать и сейчас. И здесь, конечно, главная роль у страны, которая одновременно и член НАТО, и наш партнер, и страна, которая имеет наибольший потенциал военный в Черном море – Турции, которая может это гарантировать", – считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" .

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна, и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: Россия, Украина, налоги, Турция, ВВП, экономика, цены, экспорт, сделка, морские порты Украины, Укрметаллургпром, Александр Каленков, зерновой коридор
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