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Фонд госимущества Украины планирует продать еще один морской порт

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До полномасштабной войны порт был убыточным и ему необходимы значительные инвестиции, заявляют в ФГИ
До полномасштабной войны порт был убыточным и ему необходимы значительные инвестиции, заявляют в ФГИ
Фото: spfu.gov.ua

Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации морской торговый порт Белгород-Днестровский. Об этом сообщается 2 февраля на сайте ФГИ.

"В ходе рабочей поездки в Одесском регионе проверил текущее состояние дел Белгород-Днестровского морского торгового порта. Уже скоро ФГИ объявит о начале процесса его приватизации", – написал в Facebook 2 февраля первый заместитель главы ФГИ Дмитрий Клименков.

По его словам, приватизация этого порта позволит привлечь частные инвестиции для развития логистической площадки, а полученные средства станут поддержкой для государственного бюджета и сил обороны.

https://www.facebook.com/klimenkov.dmytro/posts/pfbid02T6CYZfhBqj9UnWZa8YPV2jy5f8BcReuYHSpnkFL3BNsMGYhH39ejooNidznMVFzKl

В фонде уточнили, что с 1 апреля 2022 года Белгород-Днестровский порт используется как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их далее в вагонах. С мая предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции. 

"Благодаря этому порт вернулся к жизни, но нуждается в дальнейших значительных финансовых вложениях. Возобновление полноценной деятельности [порта] возможно только с привлечением значительных инвестиций, так как предприятие было убыточным еще до полномасштабного вторжения, имело долги по заработной плате перед бюджетами различных уровней", – указал ФГИ.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/pfbid02Hw7Pz6RBBRHEYoG8zjUxGQk88jmyrNgka1QsMPE4f12whGXQAYjCuE4svrnQx7Lcl

Белгород-Днестровский морской-торговый порт расположен на западном берегу Днестровского лимана и занимает 59 га под основную производственную территорию. Также в комплекс входит инфраструктура портового пункта Бугаз (5 га которого находится на территории поселка Затока. Порт был основан в 1971 году.

Контекст:

В январе ФГИУ провел первый з время независимости Украины приватизационный аукцион порта и продал за 200 млн грн Усть-Дунайский порт. В ходе торгов на площадке Prozorro его цена возросла в три раза.

Теги: аукцион, Фонд госимущества, приватизация, Белгород-Днестровский, имущество, порт, морские порты Украины, госимущество, продажа
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