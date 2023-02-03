Фонд госимущества Украины планирует продать еще один морской порт

До полномасштабной войны порт был убыточным и ему необходимы значительные инвестиции, заявляют в ФГИ Фото: spfu.gov.ua

"В ходе рабочей поездки в Одесском регионе проверил текущее состояние дел Белгород-Днестровского морского торгового порта. Уже скоро ФГИ объявит о начале процесса его приватизации", – написал в Facebook 2 февраля первый заместитель главы ФГИ Дмитрий Клименков.

По его словам, приватизация этого порта позволит привлечь частные инвестиции для развития логистической площадки, а полученные средства станут поддержкой для государственного бюджета и сил обороны.

В фонде уточнили, что с 1 апреля 2022 года Белгород-Днестровский порт используется как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их далее в вагонах. С мая предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции.

"Благодаря этому порт вернулся к жизни, но нуждается в дальнейших значительных финансовых вложениях. Возобновление полноценной деятельности [порта] возможно только с привлечением значительных инвестиций, так как предприятие было убыточным еще до полномасштабного вторжения, имело долги по заработной плате перед бюджетами различных уровней", – указал ФГИ.

Белгород-Днестровский морской-торговый порт расположен на западном берегу Днестровского лимана и занимает 59 га под основную производственную территорию. Также в комплекс входит инфраструктура портового пункта Бугаз (5 га которого находится на территории поселка Затока. Порт был основан в 1971 году.