За три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия из-за затягивания Россией работы "зернового коридора" – заявление Кубракова и Кулебы

Украина призвала ООН и Турцию потребовать от РФ немедленно прекратить искусственные задержки в работе зернового коридора и разблокировать торговое судоходство в украинских портах Черного моря Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России. Заявление опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры.

Министры напоминают, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования.

Ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины, отмечается в заявлении. В Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

"Такая деструктивная политика России привела к системному понижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты", – подчеркнули авторы заявления.

В результате продовольственная безопасность стран, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой.

В то же время, отмечается в заявлении, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года.

"При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", – отмечается в тексте.

Кубраков и Кулеба призвали международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов черноморской "зерновой инициативы", потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора" по Черному морю, остановить попытки РФ использования продовольствия как оружия и разблокировать торговое судоходство в украинских портах Черного моря.