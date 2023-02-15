За три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия из-за затягивания Россией работы "зернового коридора" – заявление Кубракова и Кулебы

Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России. Заявление опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры.
Министры напоминают, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования.
Ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины, отмечается в заявлении. В Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.
"Такая деструктивная политика России привела к системному понижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты", – подчеркнули авторы заявления.
В результате продовольственная безопасность стран, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой.
В то же время, отмечается в заявлении, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года.
"При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", – отмечается в тексте.
Кубраков и Кулеба призвали международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов черноморской "зерновой инициативы", потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора" по Черному морю, остановить попытки РФ использования продовольствия как оружия и разблокировать торговое судоходство в украинских портах Черного моря.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью 2022 года очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но зимой она возобновилась, сообщали в Администрации морских портов Украины.
В январе 2023 года очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов, отметили в Мининфраструктуры.
Из-за агрессии РФ и ее действий по блокированию украинского экспорта поставки продовольствия сократились вдвое, заявил 21 января президент Украины Владимир Зеленский.