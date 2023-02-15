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За три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия из-за затягивания Россией работы "зернового коридора" – заявление Кубракова и Кулебы

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Украина призвала ООН и Турцию потребовать от РФ немедленно прекратить искусственные задержки в работе зернового коридора и разблокировать торговое судоходство в украинских портах Черного моря
Украина призвала ООН и Турцию потребовать от РФ немедленно прекратить искусственные задержки в работе зернового коридора и разблокировать торговое судоходство в украинских портах Черного моря
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями РФ, которые приводят к задержке работы "зернового коридора" по Черному морю, подрывают Черноморскую "зерновую инициативу" в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки.

Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России. Заявление опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры. 

Министры напоминают, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования.

Ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины, отмечается в заявлении. В Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

"Такая деструктивная политика России привела к системному понижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты", – подчеркнули авторы заявления. 

В результате продовольственная безопасность стран, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой. 

В то же время, отмечается в заявлении, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. 

"При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", – отмечается в тексте. 

Кубраков и Кулеба призвали международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов черноморской "зерновой инициативы", потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора" по Черному морю, остановить попытки РФ использования продовольствия как оружия и разблокировать торговое судоходство в украинских портах Черного моря.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0GB7hSYzM7GushLASYkfRq9nJoaoAUi5AAf9bncFZ5Pxu3SNGmxNfPUbvervo2CQ9l

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью 2022 года очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но зимой она возобновилась, сообщали в Администрации морских портов Украины. 

В январе 2023 года очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов, отметили в Мининфраструктуры.

Из-за агрессии РФ и ее действий по блокированию украинского экспорта поставки продовольствия сократились вдвое, заявил 21 января президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Турция, оружие, ООН, МИД Украины, Черное море, Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Босфор, Мининфраструктуры, блокирование, корабли, судоходство, Александр Кубраков, море, зерно, зерновой коридор
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