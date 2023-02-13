В грузинском Батуми на набережной взорвалась мина. Видео

Взрыв произошел примерно в 25 метрах от берега. По имеющейся информации, взорвалась морская мина. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте присутствуют правоохранители.

Информацию подтвердили в грузинском министерстве внутренних дел. Там отметили, что идет расследование.

Видео взрыва опубликовал Николай Левшиц в своем Telegram-канале о Грузии. По данным канала, эхо взрыва было слышно во многих районах города.

Канал "NEWS.ru | Новости" также опубликовал видео, на одном из которых предмет, похожий на мину, качается на волнах. Человек, который ведет съемку, обсуждает с девушкой, также находящейся за кадром, что это может быть мина, коряга или какой-нибудь буй. На другом видео на берегу стоит машина полиции.

Канал Meduza LIVE предположил, что мину могло принести течением.