24 февраля Россия планирует три ракетных волны – Офис президента

По его словам, в годовщину вторжения в Украину оккупанты хотят показать, что у них еще есть порох в пороховницах. Ложные цели в виде воздушных шаров с отражателями РФ использует, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты – это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-либо результатов достичь", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что запуск воздушных шаров продолжится еще около недели. Но в день годовщины вторжения Украине необходимо готовиться к сильному ракетному обстрелу.

"На 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного трехволнового каскада, и показать, что у них еще есть порох в пороховницах", – считает он.