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ВОЙНА В УКРАИНЕ

24 февраля Россия планирует три ракетных волны – Офис президента

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К годовщине войны оккупанты готовят массированную атаку Подоляк
К годовщине войны оккупанты готовят массированную атаку – Подоляк
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Российская армия накапливает запас ракет для массированной атаки 24 февраля. Такой прогноз советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал в интервью "24 каналу", опубликованном 16 февраля в YouТube.

По его словам, в годовщину вторжения в Украину оккупанты хотят показать, что у них еще есть порох в пороховницах. Ложные цели в виде воздушных шаров с отражателями РФ использует, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. 

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты – это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-либо результатов достичь", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что запуск воздушных шаров продолжится еще около недели. Но в день годовщины вторжения Украине необходимо готовиться к сильному ракетному обстрелу.

"На 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного трехволнового каскада, и показать, что у них еще есть порох в пороховницах", – считает он.

Контекст:

О том, что 23-го или 24 февраля Россия постарается осуществить массированную ракетную атаку на территорию Украины, 16 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. "Они [россияне] готовятся и будут пытаться именно к 23–24 февраля осуществить те или иные вещи. Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал он.

Теги: ПВО, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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