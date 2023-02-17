Россия за сутки нанесла по территории Украины 24 авиаудара и выпустила 41 ракету – Генштаб ВСУ

Оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Пять из них, переделанные ЗРК С-300 – по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак противника есть раненые и погибшие мирные жители.

Угроза нанесения ударов со стороны РФ остается высокой по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.