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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия за сутки нанесла по территории Украины 24 авиаудара и выпустила 41 ракету – Генштаб ВСУ

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Оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Россия за минувшие сутки нанесла по территории Украины 24 авиаудара и выпустила 41 ракету. Об этом в Facebook 17 февраля сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Пять из них, переделанные ЗРК С-300 – по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак противника есть раненые и погибшие мирные жители.

Угроза нанесения ударов со стороны РФ остается высокой по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Wnv4TZv5ZNLcyLhAtbBjk4sEgckRm1oBiBYQnVhV1iXfWTaYfT8iLtduvH8PQfhQl

Контекст:

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, раненые, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, погибшие
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