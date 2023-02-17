Россия за сутки нанесла по территории Украины 24 авиаудара и выпустила 41 ракету – Генштаб ВСУ

"Пять из них, переделанные ЗРК С-300 – по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками", – говорится в сообщении.
Помимо этого, оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак противника есть раненые и погибшие мирные жители.
Угроза нанесения ударов со стороны РФ остается высокой по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.