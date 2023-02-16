ВСУ за сутки поразили два "важных объекта" россиян, авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, украинские пилоты нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов.
"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и два других важных объекта захватчиков", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 140 460 российских оккупантов (примерно 690 – за последние сутки).