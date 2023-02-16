ВСУ за сутки поразили два "важных объекта" россиян, авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

Украинские пилоты нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские пилоты нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и два других важных объекта захватчиков", – сказано в сообщении.

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