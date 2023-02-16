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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили два "важных объекта" россиян, авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

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Украинские пилоты нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские пилоты нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Авиация сил обороны Украины в течение суток 16 февраля нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские пилоты нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и два других важных объекта захватчиков", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dgdA66c7Z7vB868pWNHVqtqdNVi3WdL8xHgbvZBi2Gr7ouRHYLdxzhwQw7Zv3BQbl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 140 460 российских оккупантов (примерно 690 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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