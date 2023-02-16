Оккупанты угрожают депортировать в Россию жителей Голой Пристани, не переоформивших имущественные права по законодательству РФ – Генштаб ВСУ

Об этом 16 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Оккупационная администрация города Голая Пристань Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству, – говорится в сообщении. – В частности, распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требования оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия, территорию по левому берегу – РФ.

В Херсонской ОВА сообщали в августе, что российские оккупанты давят на предпринимателей области с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес, указали в ОВА.

В январе 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты в Железном Порту Херсонской области конфискуют пансионаты, кафе и рестораны у украинцев, которые не перерегистрировали по российскому законодательству свой бизнес. А в одном из населенных пунктов Каховского района Херсонской области оккупанты объявили "национализацию" имущества частных предпринимателей, рассказали в Генштабе.