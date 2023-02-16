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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества в Мариуполе, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества в Мариуполе, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (архив)

Российские захватчики во временно занятом ими Мариуполе Донецкой области в рамках "мобилизации" забирают в оккупационные войска бездомных.

Об этом 16 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества. Теперь бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dgdA66c7Z7vB868pWNHVqtqdNVi3WdL8xHgbvZBi2Gr7ouRHYLdxzhwQw7Zv3BQbl

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Контекст:

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

По данным Генштаба ВСУ,  оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.

Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, оккупация, Мариуполь, алкоголь, мобилизация, война России против Украины, бездомные, российские оккупанты
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