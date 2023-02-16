В Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества в Мариуполе, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (архив)

Об этом 16 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества. Теперь бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско", – говорится в сообщении.

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.