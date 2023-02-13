Оккупанты отказали в жилье 2,5 тыс. мариупольцев – Андрющенко

Оккупационные власти не дают мариупольцам жилье взамен того, что разрушили россияне, сказал Андрющенко Фото: Андрющенко Time / Telegram

Он привел некоторые цифры, касающиеся жилья в Мариуполе. Глава оккупационного режима Олег Моргун утром заявил, что в городе проживает 230 тыс. человек, а после обеда он сказал, что всего поступило 9 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное жилье, пишет Андрющенко.

Всего разрушено (и уже снесено) более 50% многоэтажек – это более 500 многоквартирных домов – значит, как минимум 36 тыс. квартир, написал Андрющенко. Также есть разрушены частные дома, но заявок всего 9 тыс., отметил он.

"Как-то оно из 230 тыс. не очень складывается. Понятно, что одноклеточные почекуны "схавают", но даже россияне не все идиоты (возможно). Короче, сами о себе говорят правду. Видели такое с почти мертвым ["экс-мэром" Константином] Иващенко. Тогда быстро любые числа пропали из бравурных отчетов. Здесь еще учатся. Но ставлю на то, что через пару недель все цифры снова исчезнут из риторики", – написал Андрющенко.