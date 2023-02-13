Оккупанты отказали в жилье 2,5 тыс. мариупольцев – Андрющенко

Он привел некоторые цифры, касающиеся жилья в Мариуполе. Глава оккупационного режима Олег Моргун утром заявил, что в городе проживает 230 тыс. человек, а после обеда он сказал, что всего поступило 9 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное жилье, пишет Андрющенко.
Всего разрушено (и уже снесено) более 50% многоэтажек – это более 500 многоквартирных домов – значит, как минимум 36 тыс. квартир, написал Андрющенко. Также есть разрушены частные дома, но заявок всего 9 тыс., отметил он.
"Как-то оно из 230 тыс. не очень складывается. Понятно, что одноклеточные почекуны "схавают", но даже россияне не все идиоты (возможно). Короче, сами о себе говорят правду. Видели такое с почти мертвым ["экс-мэром" Константином] Иващенко. Тогда быстро любые числа пропали из бравурных отчетов. Здесь еще учатся. Но ставлю на то, что через пару недель все цифры снова исчезнут из риторики", – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.