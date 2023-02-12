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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сносят дома в Мариуполе и превращают их в бетонную крошку – РосСМИ

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Оккупанты сносят дома в четырех районах Мариуполя
Оккупанты сносят дома в четырех районах Мариуполя
Фото: EPA

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе Донецкой области сносят дома, которые не планируют восстанавливать, и перерабатывают их в бетонную крошку. Об этом 11 февраля написало российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Оккупанты заявили, что многие дома в городе непригодные для восстановления из-за "снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций". Такие здания уже сносят в четырех районах Мариуполя. 

Россияне привезли шредерную установку. Как пишет "РИА Новости", из разрушенных домов скопилось 2,5 млн тонн "строительного мусора". Он занимает 37 га, пишет агентство. Перебитую бетонную крошку потом будут использовать для "строительства дорог".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что оккупанты "забыли", что в разрушенных домах есть тела погибших мариупольцев. 

"Забыли добавить, что "в крошку" будут добавлены остатки частей тел погибших. Дороги на костяках мариупольцев в России теперь буквально", – написал он.

Он также опубликовал видео, как оккупанты из окон домов выбрасывают вещи людей, которые раньше там жили. 

"Все остатки имущества мариупольцев свалены в груду мусора. Выбрасывают прямо из окон все, если не успел унести. Уничтожить последнее – как цель оккупантов. Ярость. Просто ярость", – написал он. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Андрющенко сообщал, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.

Теги: Россия, Донецкая область, Мариуполь, российская агрессия, погибшие, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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