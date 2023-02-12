Оккупанты сносят дома в Мариуполе и превращают их в бетонную крошку – РосСМИ

Оккупанты заявили, что многие дома в городе непригодные для восстановления из-за "снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций". Такие здания уже сносят в четырех районах Мариуполя.

Россияне привезли шредерную установку. Как пишет "РИА Новости", из разрушенных домов скопилось 2,5 млн тонн "строительного мусора". Он занимает 37 га, пишет агентство. Перебитую бетонную крошку потом будут использовать для "строительства дорог".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что оккупанты "забыли", что в разрушенных домах есть тела погибших мариупольцев.

"Забыли добавить, что "в крошку" будут добавлены остатки частей тел погибших. Дороги на костяках мариупольцев в России теперь буквально", – написал он.

Он также опубликовал видео, как оккупанты из окон домов выбрасывают вещи людей, которые раньше там жили.

"Все остатки имущества мариупольцев свалены в груду мусора. Выбрасывают прямо из окон все, если не успел унести. Уничтожить последнее – как цель оккупантов. Ярость. Просто ярость", – написал он.