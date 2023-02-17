В Донецкой области оккупанты привлекают в свои ряды "гастарбайтеров", а в Луганск прибыли инструкторы по БПЛА из Ирана – Генштаб ВСУ

"Чтобы восполнять потери в живой силе, противник всевозможными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых гастарбайтеров. Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников", – говорится в сообщении.
Помимо этого, в Генштабе сообщили, что во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная группа инструкторов из Ирана, которая будет обучать российских военных использованию ударных беспилотных летательных комплексов.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили уже около 141 260 российских оккупантов.