В Донецкой области оккупанты привлекают в свои ряды "гастарбайтеров", а в Луганск прибыли инструкторы по БПЛА из Ирана – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что противник пытается восполнить потери в живой силе Фото: ЕРА

"Чтобы восполнять потери в живой силе, противник всевозможными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых гастарбайтеров. Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная группа инструкторов из Ирана, которая будет обучать российских военных использованию ударных беспилотных летательных комплексов.