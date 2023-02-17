ВСУ отбили атаки россиян возле 16 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения оккупантов – Генштаб

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях Фото: ЕРА

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще два других важных объекта оккупантов.