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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки россиян возле 16 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения оккупантов – Генштаб

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Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях
Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях
Фото: ЕРА

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов возле 16 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом в Facebook 17 февраля сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще два других важных объекта оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Wnv4TZv5ZNLcyLhAtbBjk4sEgckRm1oBiBYQnVhV1iXfWTaYfT8iLtduvH8PQfhQl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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