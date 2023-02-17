ВСУ отбили атаки россиян возле 16 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения оккупантов – Генштаб

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще два других важных объекта оккупантов.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.