Оккупанты разбомбили пожарную часть в Бахмуте. Фото

Он опубликовал фотографии зданий части, разрушенных в результате артиллерийской атаки оккупантов.
"Так выглядит пожарная часть после очередного обстрела. С начала войны враг повредил уже более 300 зданий и сооружений подразделений ГСЧС", – написал Крук.
На одном из фото видно, что над центральным входом в бахмутскую часть по-прежнему вывешен украинский флаг.
22 ноября 2022 года российские оккупанты уже бомбили эту пожарную часть, тогда личный состав не пострадал, но ранения получили трое гражданских.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.
14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, до начала полномасштабной войны в Бахмуте проживали более 70 тыс. человек. 1 февраля 2023 года в полиции сообщали, что в городе остаются 5990 человек, из них 200 – дети.