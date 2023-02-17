Оккупанты разбомбили пожарную часть в Бахмуте. Фото

Он опубликовал фотографии зданий части, разрушенных в результате артиллерийской атаки оккупантов.

"Так выглядит пожарная часть после очередного обстрела. С начала войны враг повредил уже более 300 зданий и сооружений подразделений ГСЧС", – написал Крук.

На одном из фото видно, что над центральным входом в бахмутскую часть по-прежнему вывешен украинский флаг.

22 ноября 2022 года российские оккупанты уже бомбили эту пожарную часть, тогда личный состав не пострадал, но ранения получили трое гражданских.