"Нет тех мощностей, с которыми они начинали". В ВСУ рассказали об изменении тактики россиян под Угледаром и больших потерях оккупантов

Оккупанты на Донбассе уменьшили количество атак и нуждаются в паузах для восстановления сил, заметили в ВСУ Фото: EPA (иллюстративное)

Комментируя ситуацию в районе Угледара и Бахмута Донецкой области,, Дмитрашковский сообщил, что противник понес там очень большие потери, поэтому атаки становятся не столь интенсивными.

"В настоящее время враг имеет некоторое количество личного состава, который может атаковать, но их там не так много. Они могут вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, но полноценной атаки, на мой взгляд, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес действительно очень большие потери", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что на угледарском направлении российские оккупанты теперь используют ночь для восстановления сил и подтягивания резервов, хотя раньше постоянно отправлял к украинским позициям диверсионнно-разведывательные и штурмовые группы.

\"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние два дня число штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех", – рассказал Дмитрашковский.

Снижение интенсивности атак россиян ночью объясняется в том числе тем, что лучшие военные кадры оккупантов были уничтожены, уточнил он.

"Нет тех мощностей, с которыми они начинали штурмовые действия и наступление на этом направлении", – считает украинский военный.

Спикер также добавил, что подразделения оккупантов, которые работают на направлении Угледара, “это суицидники”.

В то же время днем, по словам украинского военного, россияне интенсивно применяют артиллерию и авиацию. За 16 февраля на донецком направлении зафиксировано 223 артиллерийских обстрела семь авиаударов. Также войска РФ предприняли 16 штурмовых действий в районе Угледара и Марьинки Донецкой области.

По словам Дмитрашковского, 16 февраля украинские артиллеристы уничтожили целую батарею российских пушек Д-30 вместе с расчетами. Кроме того, за минувшие сутки враг потерял около двух рот личного состава.

"В целом, все атаки за вчерашний день и за эту ночь были отбиты. Никакого продвижения врага там не наблюдается", – подытожил представитель ВСУ.