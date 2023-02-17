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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нет тех мощностей, с которыми они начинали". В ВСУ рассказали об изменении тактики россиян под Угледаром и больших потерях оккупантов

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Оккупанты на Донбассе уменьшили количество атак и нуждаются в паузах для восстановления сил, заметили в ВСУ
Оккупанты на Донбассе уменьшили количество атак и нуждаются в паузах для восстановления сил, заметили в ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российским оккупантам на Донбассе уже не хватает сил для круглосуточных интенсивных попыток наступления. На некоторых направлениях они практически прекратили атаковать ночью. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 16 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Комментируя ситуацию в районе Угледара и Бахмута Донецкой области,, Дмитрашковский сообщил, что противник понес там очень большие потери, поэтому атаки становятся не столь интенсивными.

"В настоящее время враг имеет некоторое количество личного состава, который может атаковать, но их там не так много. Они могут вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, но полноценной атаки, на мой взгляд, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес действительно очень большие потери", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что на угледарском направлении российские оккупанты теперь используют ночь для восстановления сил и подтягивания резервов, хотя раньше постоянно отправлял к украинским позициям диверсионнно-разведывательные и штурмовые группы.

\"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние два дня число штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех", – рассказал Дмитрашковский.

Снижение интенсивности атак россиян ночью объясняется в том числе тем, что лучшие военные кадры оккупантов были уничтожены, уточнил он.

"Нет тех мощностей, с которыми они начинали штурмовые действия и наступление на этом направлении", – считает украинский военный.

Спикер также добавил, что подразделения оккупантов, которые работают на направлении Угледара, “это суицидники”.

В то же время днем, по словам украинского военного, россияне интенсивно применяют артиллерию и авиацию. За 16 февраля на донецком направлении зафиксировано 223 артиллерийских обстрела семь авиаударов. Также войска РФ предприняли 16 штурмовых действий в районе Угледара и Марьинки Донецкой области.

По словам Дмитрашковского, 16 февраля украинские артиллеристы уничтожили целую батарею российских пушек Д-30 вместе с расчетами. Кроме того, за минувшие сутки враг потерял около двух рот личного состава.

"В целом, все атаки за вчерашний день и за эту ночь были отбиты. Никакого продвижения врага там не наблюдается", – подытожил представитель ВСУ.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал Дмитрашковский. Также, по его словам, за прошлую неделю российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

CNN также сообщал, что согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.

По данным Генштаба ВСУ на утро 17 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 141 260 российских оккупантов (800 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов.

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