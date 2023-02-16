Россияне 15 февраля били по Покровску, Угледару, Бахмуту. В Донецкой области шесть погибших, 13 раненых

"Накануне утром россияне нанесли удар из "Смерчей" по Покровску: погибли три человека, ранены 11, среди раненых один полицейский. Повреждены четыре многоэтажки, школа и три магазина", – написал Кириленко.
Глава ОВА отметил, что россияне в течение суток продолжали интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей, без жертв.
Зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и Георгиевки. Утром 16 февраля произошел массированный артобстрел Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.
Два человека погибли и один ранен в Бахмуте. В городе повреждены три частных дома, пять хозяйственных построек и два админздания.
В Константиновке ранен один человек.
В Соледарской общине интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке, были единичные обстрелы Федоровки и Раздоловки.
В Северске повреждены частные дома на трех улицах.
Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили шестерых жителей Донецкой области (в Покровске, Бахмуте и Авдеевке), ранили еще 13.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.