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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 15 февраля били по Покровску, Угледару, Бахмуту. В Донецкой области шесть погибших, 13 раненых

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По Покровску оккупанты ударили из РСЗО "Смерч"
По Покровску оккупанты ударили из РСЗО "Смерч"
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты продолжают интенсивные обстрелы городов и сел Донецкой области. Об этом говорится в утренней сводке 16 февраля главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Накануне утром россияне нанесли удар из "Смерчей" по Покровску: погибли три человека, ранены 11, среди раненых один полицейский. Повреждены четыре многоэтажки, школа и три магазина", – написал Кириленко.

Глава ОВА отметил, что россияне в течение суток продолжали интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей, без жертв.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и Георгиевки. Утром 16 февраля произошел массированный артобстрел Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.

Два человека погибли и один ранен в Бахмуте. В городе повреждены три частных дома, пять хозяйственных построек и два админздания.

В Константиновке ранен один человек.

В Соледарской общине интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке, были единичные обстрелы Федоровки и Раздоловки.

В Северске повреждены частные дома на трех улицах.

Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили шестерых жителей Донецкой области (в Покровске, Бахмуте и Авдеевке), ранили еще 13.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны. 

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, РСЗО Смерч, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Покровск, погибшие, Павел Кириленко
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