Россияне 15 февраля били по Покровску, Угледару, Бахмуту. В Донецкой области шесть погибших, 13 раненых

По Покровску оккупанты ударили из РСЗО "Смерч" Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Накануне утром россияне нанесли удар из "Смерчей" по Покровску: погибли три человека, ранены 11, среди раненых один полицейский. Повреждены четыре многоэтажки, школа и три магазина", – написал Кириленко.

Глава ОВА отметил, что россияне в течение суток продолжали интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей, без жертв.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и Георгиевки. Утром 16 февраля произошел массированный артобстрел Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.

Два человека погибли и один ранен в Бахмуте. В городе повреждены три частных дома, пять хозяйственных построек и два админздания.

В Константиновке ранен один человек.

В Соледарской общине интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке, были единичные обстрелы Федоровки и Раздоловки.

В Северске повреждены частные дома на трех улицах.

Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили шестерых жителей Донецкой области (в Покровске, Бахмуте и Авдеевке), ранили еще 13.