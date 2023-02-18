"Бояться нет смысла". Зеленский назвал информацию о готовности оккупантов к массированным авиаударам очередной психологической атакой

Зеленский призвал не бояться слухов о том, что россияне начнут атаковать Украину с активным использованием авиации Фото: president.gov.ua

Как отметил президент, благодаря помощи партнеров сегодня украинские силы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность – от 60% до 80% – сбивая российские ракеты и другие воздушные цели.

"Я думаю, что их запугивания ни к чему не приведут. Думаю, результат будет таким, что и еженедельно. Что они могут показать массово... Я не знаю, что может быть больше, чем блэкаут, когда они выпустили по нам более 100 ракет и дронов", – напомнил он.

Президент сказал, что возможности и намерения РФ известны – захватчики и так атакуют Украину всеми возможными средствами, включая авиацию и ракеты.

"Самое важное, я считаю, – что мы сегодня с точки зрения систем противовоздушной обороны, защиты, наверное, на лучшем уровне, чем когда-либо во все времена нашей независимости", – заявил украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что не стоит верить российским пропагандистам.

"Бояться нет смысла. Нет смысла верить в то, что они говорят, точно нет практики доверять им. Поэтому надо рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто еще к одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы", – подытожил Зеленский.