"Бояться нет смысла". Зеленский назвал информацию о готовности оккупантов к массированным авиаударам очередной психологической атакой

Как отметил президент, благодаря помощи партнеров сегодня украинские силы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность – от 60% до 80% – сбивая российские ракеты и другие воздушные цели.
"Я думаю, что их запугивания ни к чему не приведут. Думаю, результат будет таким, что и еженедельно. Что они могут показать массово... Я не знаю, что может быть больше, чем блэкаут, когда они выпустили по нам более 100 ракет и дронов", – напомнил он.
Президент сказал, что возможности и намерения РФ известны – захватчики и так атакуют Украину всеми возможными средствами, включая авиацию и ракеты.
"Самое важное, я считаю, – что мы сегодня с точки зрения систем противовоздушной обороны, защиты, наверное, на лучшем уровне, чем когда-либо во все времена нашей независимости", – заявил украинский лидер.
Глава государства подчеркнул, что не стоит верить российским пропагандистам.
"Бояться нет смысла. Нет смысла верить в то, что они говорят, точно нет практики доверять им. Поэтому надо рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто еще к одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы", – подытожил Зеленский.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. Оккупанты накопила для поддержки наступления 450 самолетов и 300 вертолетов, уточнил 17 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля, что на данный момент нет признаков подготовки России к "массированной воздушной атаке" на Украину.
Российские военные решили начать массово использовать авиацию в Украине, несмотря на перспективу потерять большое количество самолетов, писало 16 февраля российское издание "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны РФ.
По всей России ВКС, вероятно, сохранили парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 (по данным Генштаба ВСУ, 298. – "ГОРДОН") с начала вторжения, утверждало 16 февраля министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. По ее оценкам, маловероятно, что Россия в настоящее время готовится к резкому усилению атак с воздуха, поскольку в нынешних условиях боя она, вероятно, понесла бы неприемлемые потери самолетов.