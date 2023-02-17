ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия накопила для наступления 450 самолетов и 300 вертолетов. Однако массированный авиаудар по Киеву маловероятен – ГУР МО Украины

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В украинской военной разведке прогнозируют, что Россия будет использовать авиацию для поддержки наступления на Донбассе, а не для воздушных атак Киева
В украинской военной разведке прогнозируют, что Россия будет использовать авиацию для поддержки наступления на Донбассе, а не для воздушных атак Киева
Фото: EPA

Россия сосредоточила сотни самолетов и вертолетов на авиабазах на западе России. Украинская военная разведка впервые озвучила оценку их количества.

Можно утверждать о наличии у оккупантов примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из которых – ударные. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов заявил в интервью изданию Kyiv Post, опубликованном 16 февраля.

"Они расположены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 км от границы, сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости", – сказал он.

По словам представителя ГУР МО, противник не дислоцирует самолеты ближе, чтобы они не попали в зону потенциального 80-километрового удара высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Юсов добавил, что по оценкам украинской разведки, авиация может быть использована агрессором в первую очередь на Донбассе, где РФ продолжает наступать. Он считает, что нападение с воздуха на Киев "маловероятно". Данные ГУР МО не указывают на то, что Россия планирует использовать все свои самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, указал Юсов.

Он убежден, что и нынешняя попытка Москвы захватить полностью Донецкую и Луганскую области Украины закончится неудачей, все равно, с самолетами или без.

При этом Юсов настаивает, что для защиты Украины требуется усилить не только противовоздушную оборону, но и авиацию, в том числе истребителями F-16, по которым Украина продолжает переговоры с иностранными партнерами.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. 

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля, что на данный момент нет признаков подготовки России к "массированной воздушной атаке" на Украину.

Российские военные решили начать массово использовать авиацию в Украине, несмотря на перспективу потерять большое количество самолетов, писало 16 февраля российское издание "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны РФ.

По всей России ВКС, вероятно, сохранили парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 (по данным Генштаба ВСУ298. – "ГОРДОН") с начала вторжения, утверждало 16 февраля министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. По ее оценкам, маловероятно, что Россия в настоящее время готовится к резкому усилению атак с воздуха, поскольку в нынешних условиях боя она, вероятно, понесла бы неприемлемые потери самолетов.

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