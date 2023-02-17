Россия накопила для наступления 450 самолетов и 300 вертолетов. Однако массированный авиаудар по Киеву маловероятен – ГУР МО Украины

Можно утверждать о наличии у оккупантов примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из которых – ударные. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов заявил в интервью изданию Kyiv Post, опубликованном 16 февраля.
"Они расположены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 км от границы, сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости", – сказал он.
По словам представителя ГУР МО, противник не дислоцирует самолеты ближе, чтобы они не попали в зону потенциального 80-километрового удара высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS.
Юсов добавил, что по оценкам украинской разведки, авиация может быть использована агрессором в первую очередь на Донбассе, где РФ продолжает наступать. Он считает, что нападение с воздуха на Киев "маловероятно". Данные ГУР МО не указывают на то, что Россия планирует использовать все свои самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, указал Юсов.
Он убежден, что и нынешняя попытка Москвы захватить полностью Донецкую и Луганскую области Украины закончится неудачей, все равно, с самолетами или без.
При этом Юсов настаивает, что для защиты Украины требуется усилить не только противовоздушную оборону, но и авиацию, в том числе истребителями F-16, по которым Украина продолжает переговоры с иностранными партнерами.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля, что на данный момент нет признаков подготовки России к "массированной воздушной атаке" на Украину.
Российские военные решили начать массово использовать авиацию в Украине, несмотря на перспективу потерять большое количество самолетов, писало 16 февраля российское издание "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны РФ.
По всей России ВКС, вероятно, сохранили парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 (по данным Генштаба ВСУ, 298. – "ГОРДОН") с начала вторжения, утверждало 16 февраля министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. По ее оценкам, маловероятно, что Россия в настоящее время готовится к резкому усилению атак с воздуха, поскольку в нынешних условиях боя она, вероятно, понесла бы неприемлемые потери самолетов.