Оккупанты решили массово применять авиацию в Украине, несмотря на то, что предполагаются большие потери – росСМИ

"Раньше ее [авиацию] берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику", – утверждает собеседник издания.

По его словам, ожидается, что при новой тактике российские самолеты будут "массово сбивать" и авиация понесет тяжелые потери, но все равно она "доставит проблемы ВСУ".

Также источник "Важных историй" считает, что у России по-прежнему "неоспоримое" преимущество в воздухе.

Военные аналитики объяснили изданию, что самолетов у России достаточно, но, скорее всего, есть дефицит опытных и квалифицированных летчиков. Именно нехватка пилотов не позволяет российской армии использовать авиацию больше, чем сейчас, цитирует издание мнение военного эксперта Яна Матвеева.

Еще один эксперт, беседовавший с изданием на условиях анонимности, полагает, что подавить украинские средства ПВО российской авиации будет сложно. Он пояснил, что российским самолетам, чтобы "спрятаться" от их радаров, необходимо выполнять задания на низкой высоте. Однако в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

По всей России ВКС, вероятно, сохранили парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 (по данным Генштаба ВСУ, 298. – "ГОРДОН") с начала вторжения, утверждало 16 февраля министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По предположению британских военных, маловероятно, что Россия в настоящее время готовится к резкому усилению атак с воздуха, поскольку в нынешних условиях боя она, вероятно, понесла бы неприемлемые потери самолетов.