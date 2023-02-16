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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты решили массово применять авиацию в Украине, несмотря на то, что предполагаются большие потери – росСМИ

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Россия готовится активнее использовать боевую авиацию в Украине, утверждают в росСМИ
Россия готовится активнее использовать боевую авиацию в Украине, утверждают в росСМИ
Фото: mil.ru

Российские военные решили начать массово использовать авиацию в ходе развязанной Россией войны в Украине. Об этом 16 февраля сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны РФ.

"Раньше ее [авиацию] берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику", – утверждает собеседник издания.

По его словам, ожидается, что при новой тактике российские самолеты будут "массово сбивать" и авиация понесет тяжелые потери, но все равно она "доставит проблемы ВСУ".

Также источник "Важных историй" считает, что у России по-прежнему "неоспоримое" преимущество в воздухе.

Военные аналитики объяснили изданию, что самолетов у России достаточно, но, скорее всего, есть дефицит опытных и квалифицированных летчиков. Именно нехватка пилотов не позволяет российской армии использовать авиацию больше, чем сейчас, цитирует издание мнение военного эксперта Яна Матвеева.

Еще один эксперт, беседовавший с изданием на условиях анонимности,  полагает, что подавить украинские средства ПВО российской авиации будет сложно. Он пояснил, что российским самолетам, чтобы "спрятаться" от их радаров, необходимо выполнять задания на низкой высоте. Однако в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

По всей России ВКС, вероятно, сохранили парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 (по данным Генштаба ВСУ298. – "ГОРДОН"с начала вторжения, утверждало 16 февраля министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. 

По предположению британских военных, маловероятно, что Россия в настоящее время готовится к резкому усилению атак с воздуха, поскольку в нынешних условиях боя она, вероятно, понесла бы неприемлемые потери самолетов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. 

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля, что на данный момент нет признаков подготовки России к "массированной воздушной атаке" на Украину.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 февраля 2023 года, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией (24 февраля 2022 года), украинские военные ликвидировали около 140 460 российских оккупантов (почти 700 – за последние сутки), 287 вертолетов, 298 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.

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