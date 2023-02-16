Россия неэффективно использует авиацию из-за высокой угрозы со стороны украинской ПВО – британская разведка

Россия сохраняет развертывание того же количества боевых самолетов, что и в предыдущие месяцы, считают в разведке Великобритании Фото: EPA

Активность воздушно-космических сил России (ВКС) в воздухе в настоящее время примерно соответствует среднесуточной норме, наблюдаемой с лета 2022 года, говорится в сообщении.

В целом российская авиация действует менее активно из-за высокой угрозы со стороны украинской ПВО и рассредоточенного базирования, связанного с угрозой ударов по российским аэродромам. Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над удерживаемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль, отмечает разведка.

По всей России ВКС, вероятно, сохранили парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 (по данным Генштаба ВСУ, 298 – "ГОРДОН") с начала вторжения. Однако маловероятно, что Россия в настоящее время готовятся к резкому усилению атак с воздуха, поскольку в нынешних условиях боя они, вероятно, понесли бы неприемлемые потери самолетов, говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 February 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/BvgPBloC3j — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 16, 2023