Россия потеряла до двух третей своих танков и не может вести маневровую войну – ISW

По данным Международного института стратегических исследований, Россия потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много танков Т-80, вынуждая российские силы полагаться на более старую технику. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что две трети российских танков уничтожены или непригодны. Низкий уровень промышленного производства России является "критической слабостью", и российское производство не отвечает долгосрочным требованиям Кремля, указывает ISW.

Своевременное оказание Западом помощи Украине танками и бронетехникой еще больше снизит способность России вести механизированную войну, при этом Россия пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе, говорится в отчете.

Эксперты полагают, что у Украины есть окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев, но ее способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставляет ей необходимую технику, в частности танки и бронемашины.