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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потеряла до двух третей своих танков и не может вести маневровую войну – ISW

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Россия не успевает ремонтировать поврежденные танки, говорят аналитики
Россия не успевает ремонтировать поврежденные танки, говорят аналитики
Фото: EPA

Россия не способна вернуть поврежденную в боях на территории Украины механизированную технику в краткосрочной перспективе. Это значительно ограничивает способности России в маневровой войне, говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 февраля.

По данным Международного института стратегических исследований, Россия потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много танков Т-80, вынуждая российские силы полагаться на более старую технику. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что две трети российских танков уничтожены или непригодны. Низкий уровень промышленного производства России является "критической слабостью", и российское производство не отвечает долгосрочным требованиям Кремля, указывает ISW.

Своевременное оказание Западом помощи Украине танками и бронетехникой еще больше снизит способность России вести механизированную войну, при этом Россия пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе, говорится в отчете.

Эксперты полагают, что у Украины есть окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев, но ее способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставляет ей необходимую технику, в частности танки и бронемашины.

Контекст:

Этой зимой западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2 и разрешить их реэкспорт другим странам. 

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 16 февраля, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 3296 танков РФ.

Теги: Россия, танки, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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