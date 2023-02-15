Премьер Швеции: Путин ошибается, если считает, что время на его стороне. Россия не сможет достичь успеха в войне

Война РФ против Украины – это также война против общей европейской безопасности, отметил Кристерссон Фото: president.gov.ua

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Это война против Украины, а также война против нашей общей европейской безопасности и против наших трансатлантических ценностей. Очень важно обеспечивать, чтобы международное сообщество и в дальнейшем продолжало поддерживать Украину", – сказал Кристерссон.

Чтобы остановить российскую агрессию, Швеция планирует усилить давление на Москву с помощью нового пакета санкций, добавил премьер.

"[Президент РФ Владимир] Путин ошибается, если он считает, что время на его стороне. Россия не сможет достичь успеха, поскольку вы, Вооруженные силы Украины, украинский народ, продолжаете защищать свою свободу, и это поражает нас", – подчеркнул Кристерссон.

По словам Зеленского, содержание нового, 10-го, санкционного пакета ЕС против РФ "должно быть адекватно реальной ситуации".

"Россия отвечает новыми ударами ракет и иранских дронов Shahed на предложенную Украиной формулу мира, следовательно, мир должен отвечать новым давлением на государство-террориста", – отметил глава Украинского государства.

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Киев 15 февраля. 18 января он заявлял о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.