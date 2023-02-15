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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Швеции: Путин ошибается, если считает, что время на его стороне. Россия не сможет достичь успеха в войне

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Война РФ против Украины это также война против общей европейской безопасности, отметил Кристерссон
Война РФ против Украины – это также война против общей европейской безопасности, отметил Кристерссон
Фото: president.gov.ua

Завершение войны, которую Россия начала против Украины, является "вопросом глобальной безопасности".

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Это война против Украины, а также война против нашей общей европейской безопасности и против наших трансатлантических ценностей. Очень важно обеспечивать, чтобы международное сообщество и в дальнейшем продолжало поддерживать Украину", – сказал Кристерссон.

Чтобы остановить российскую агрессию, Швеция планирует усилить давление на Москву с помощью нового пакета санкций, добавил премьер.  

"[Президент РФ Владимир] Путин ошибается, если он считает, что время на его стороне. Россия не сможет достичь успеха, поскольку вы, Вооруженные силы Украины, украинский народ, продолжаете защищать свою свободу, и это поражает нас", – подчеркнул Кристерссон.

По словам Зеленского, содержание нового, 10-го, санкционного пакета ЕС против РФ "должно быть адекватно реальной ситуации".

"Россия отвечает новыми ударами ракет и иранских дронов Shahed на предложенную Украиной формулу мира, следовательно, мир должен отвечать новым давлением на государство-террориста", – отметил глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5855013021203074/

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Киев 15 февраля. 18 января он заявлял о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. 9 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что новый пакет ограничений для РФ коснется в том числе военачальников и пропагандистов Кремля.

15 февраля Еврокомиссия представила официальное предложение по 10-му пакету санкций против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров. Для максимального эффекта мы нацелены на многие промышленные товары, которые нужны России и которые она не может получить за счет закупок через третьи страны", – отметила фон дер Ляйен.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Швеция, Вооруженные силы Украины, агрессия, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, президент, безопасность, ограничения, пресс-конференция, премьер-министр, ЕС, Ульф Кристерссон
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