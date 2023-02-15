Еврокомиссия представила официальное предложение по 10-му пакету санкций против России

"Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров. Для максимального эффекта мы нацелены на многие промышленные товары, которые нужны России и которые она не может получить за счет закупки через третьи страны", – сказала фон дер Ляйен.
Среди таких товаров – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает ограничить экспорт товаров двойного назначения и технологических товаров. Предлагается ввести экспортный контроль на 47 компонентов, которые могут быть использованы в российском оружии, в том числе в дронах, ракетах и вертолетах.
Планируется расширить санкции на юридических лиц третьих стран. Под них попадают семь иранских организаций, после того как Иран предоставил РФ беспилотники для атак на Украину.
"Теперь им полностью запрещено продавать чувствительные товары в Россию. И мы готовы перечислить дополнительные иранские и другие организации из третьих стран, которые предоставляют секретные технологии России", – сказала глава Еврокомиссии.
Кроме того, Еврокомиссия для противодействия пропагандистской машине предлагает включить в санкционные списки российских пропагандистов, а также военных и политических командиров.
10-й пакет вводит новые меры по предотвращению обхода ограничений. Поэтому предлагается отслеживать миллиардеров, пытающихся скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций. Также планируется создать обзор всех замороженных активов Центробанка РФ в ЕС. Эти средства в дальнейшем могут быть использованы для финансирования реконструкции в Украине.
"Сейчас у нас действуют самые жесткие санкции, когда-либо введенные Европейским союзом. И мы должны обеспечить их неукоснительное ", – заявиласоблюдение фон дер Ляйен.
Она призвала страны – члены ЕС как можно скорее принять новый пакет, чтобы ввести санкции к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садося сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
9 февраля фон дер Ляйен анонсировала, что новый пакет ограничений для РФ коснется в том числе военачальников и пропагандистов Кремля.