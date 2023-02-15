Сегодня Евросоюз будет обсуждать 10-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, в него добавлены четыре российских банка – СМИ

По данным двух анонимных источников агентства, Европейская комиссия предложила включить в 10-й пакет санкций четыре российских банка. Речь идет о том, чтобы, в частности, отключить "Альфа-Банк", "Тинькофф" и "Росбанк" от системы SWIFT.
Reuters отмечает, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что новый пакет ограничений для РФ коснется также военачальников и пропагандистов Кремля.
"Мы примем санкции в отношении политических и военных лидеров. Также мы нацелимся на пропагандистов [президента РФ Владимира] Путина, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом", – сказала президент Еврокомиссии.
Она добавила, что санкционный пакет включает дополнительные запреты на экспорт более чем на €10 млрд.
"Это еще больше подорвет военную машину России и продолжит подрывать фундамент российской экономики", – сказала фон дер Ляйен.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садося сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
В проекте 10-го пакета санкций нет ни "Росатома", ни российских алмазов. Об этом 13 февраля посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось рассказал журналистам RMF FM. По его словам, Польша разочарована первоначальным вариантом 10-го пакета, поскольку санкции против атомной отрасли РФ являются основным требованием Украины.