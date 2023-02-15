Сегодня Евросоюз будет обсуждать 10-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, в него добавлены четыре российских банка – СМИ

Санкционный пакет включает запреты на экспорт из РФ более чем на €10 млрд Фото: ЕРА

По данным двух анонимных источников агентства, Европейская комиссия предложила включить в 10-й пакет санкций четыре российских банка. Речь идет о том, чтобы, в частности, отключить "Альфа-Банк", "Тинькофф" и "Росбанк" от системы SWIFT.

Reuters отмечает, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что новый пакет ограничений для РФ коснется также военачальников и пропагандистов Кремля.

"Мы примем санкции в отношении политических и военных лидеров. Также мы нацелимся на пропагандистов [президента РФ Владимира] Путина, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом", – сказала президент Еврокомиссии.

Она добавила, что санкционный пакет включает дополнительные запреты на экспорт более чем на €10 млрд.

"Это еще больше подорвет военную машину России и продолжит подрывать фундамент российской экономики", – сказала фон дер Ляйен.