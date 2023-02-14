В проекте 10-го пакета санкций нет ограничений против "Росатома" и российских алмазов – польский дипломат

По его словам, Польша разочарована первоначальным вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома", что является основным требованием Украины.
Также в проекте нет санкций за принудительное усыновление украинских детей, отмечает посол Польши. Нет и основного польского предложения, то есть исключения "Газпрома" из системы сокращения выбросов в добывающей отрасли (UER), которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов CO2. Кроме того, проект не предусматривает ограничений на ввоз российских алмазов.
С другой стороны, ЕС предложил санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука. Пакет также призван включить дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для производства оружия.
Новые торговые запреты обойдутся России в €10 млрд. Но, как сообщил RMF FM один из дипломатов, это рассчитано в ценах 2021 года и поэтому сильно завышено.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
9 февраля президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен зявила, что в 10-м пакете санкций Евросоюза против России будут введены ограничения против политических и военных лидеров РФ, а также прокремлевских пропагандистов.