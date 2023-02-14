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В проекте 10-го пакета санкций нет ограничений против "Росатома" и российских алмазов – польский дипломат

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ЕС предложил санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука
ЕС предложил санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука
Фото: depositphotos.com

В проекте 10-го пакета санкций, который в прошлые выходные Европейская комиссия представила на рассмотрение стран Евросоюза, нет ни "Росатома", ни российских алмазов. Об этом 13 февраля посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось рассказал журналистам RMF FM.

По его словам, Польша разочарована первоначальным вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома", что является основным требованием Украины.

Также в проекте нет санкций за принудительное усыновление украинских детей, отмечает посол Польши. Нет и основного польского предложения, то есть исключения "Газпрома" из системы сокращения выбросов в добывающей отрасли (UER), которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов CO2. Кроме того, проект не предусматривает ограничений на ввоз российских алмазов.

С другой стороны, ЕС предложил санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука. Пакет также призван включить дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для производства оружия.

Новые торговые запреты обойдутся России в 10 млрд. Но, как сообщил RMF FM один из дипломатов, это рассчитано в ценах 2021 года и поэтому сильно завышено.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

9 февраля президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен зявила, что в 10-м пакете санкций Евросоюза против России будут введены ограничения против политических и военных лидеров РФ, а также прокремлевских пропагандистов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Украина, Польша, санкции, Еврокомиссия, война, Европейская комиссия, запрет, вторжение, Европа, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, ЕС
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