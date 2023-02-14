В проекте 10-го пакета санкций нет ограничений против "Росатома" и российских алмазов – польский дипломат

По его словам, Польша разочарована первоначальным вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома", что является основным требованием Украины.

Также в проекте нет санкций за принудительное усыновление украинских детей, отмечает посол Польши. Нет и основного польского предложения, то есть исключения "Газпрома" из системы сокращения выбросов в добывающей отрасли (UER), которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов CO 2 . Кроме того, проект не предусматривает ограничений на ввоз российских алмазов.

С другой стороны, ЕС предложил санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука. Пакет также призван включить дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для производства оружия.

Новые торговые запреты обойдутся России в €10 млрд. Но, как сообщил RMF FM один из дипломатов, это рассчитано в ценах 2021 года и поэтому сильно завышено.