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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на санкции, в новых российских дронах используются современные американские чипы – Владимир Яценко

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Точно такой же чип есть в иранском Shahed, он также используется в системах наведения российских ракет, отметил соучредитель Monobank и производитель украинских беспилотников "Довбуш Т10" Владимир Яценко
Точно такой же чип есть в иранском Shahed, он также используется в системах наведения российских ракет, отметил соучредитель Monobank и производитель украинских беспилотников "Довбуш Т10" Владимир Яценко
Фото: пресс-служба Владимира Яценко

В новой модификации российского беспилотника "Орлан", недавно сбитого украинскими военными, используется самый современный чип американской компании AMD Xilinx, который является продуктом двойного назначения и подпадает под действие санкций. Об этом рассказал соучредитель Monobank и производитель украинских беспилотников "Довбуш Т10" Владимир Яценко в эфире Единого национального телемарафона, который транслирует в том числе "1+1".

"Эффективность санкций зависит от того, какие усилия прилагаются, чтобы они не нарушались. Две недели назад мы препарировали "тушку" сбитого российского дрона "Орлан" и в модуле радиосвязи нашли самый современный и мощный чип. Точно такой же чип есть в иранском Shahed, а также используется в системах наведения российских ракет. К сожалению, это чип американской компании AMD Xilinx, он стоит более $2 тыс. и является продуктом двойного назначения, то есть не продается без определенных лицензий. Поэтому, по моему мнению, кроме санкций, должна проводиться большая работа по отслеживанию и перекрытию незаконных путей поставки военных технологий в запрещенные страны", – отметил Яценко.

Он добавил, что на БПЛА можно установить китайские двигатели, но без новейших технологий создать современный беспилотник невозможно.

"В Украину сейчас приехала инспекция из США, которая контролирует использование военной помощи, надеюсь, что они увидят этот нонсенс – когда мы тратим американские ракеты, чтобы сбивать вражеские БПЛА, то есть [тратим] средства американского народа, а эти дроны летают на американских чипах", – сказал бизнесмен.

По его словам, украинские производители беспилотников должны совершенствовать свои технологии, чтобы быть на два шага впереди врага.

"Из-за того, что российские дроны улучшили свои характеристики, мы также должны совершенствовать свои технологии, чтобы быть на два шага впереди. Могу сказать, что на сегодняшний день мы создали действительно сверхсовременные технологии в определенном сегменте, в частности это сегмент пластиков. Мы сегодня работаем с материалами, которые прочнее металлов и используются в авиационной промышленности, в том числе с такими мировыми гигантами, как Boeing и Airbus. И это позволяет совершить отрыв по уровню БПЛА от России и Ирана. Но и они не стоят на месте. Современный "Орлан" – это достаточно качественный беспилотник, поэтому мы должны двигаться быстрее и в новых технологиях, и в новых комплектующих", – отметил Яценко.

Контекст:

В 2022 году группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Monobank начала производство для ВСУ полностью украинских беспилотников, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который в течение часа модифицируется в дрон-разведчик, ударный БПЛА или другую модель для нужной боевой задачи.

В интервью "Фокусу" Яценко рассказывал, что благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве техники в течение года.

Также он заявил в июле, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков на тот момент. 

О том, что производитель беспилотников "Орлан-10", которые российская армия использует в Украине, закупает иностранные комплектующие через фирмы-посредники в США, Китае и России, сообщали также в своем расследовании проект "Важные истории", Reuters и Британский институт оборонных исследований (RUSI).

По данным RUSI, в "Орлане" использованы компоненты от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, беспилотники, технологии, ВСУ, война России против Украины, Владимир Яценко
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