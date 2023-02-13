Несмотря на санкции, в новых российских дронах используются современные американские чипы – Владимир Яценко

Точно такой же чип есть в иранском Shahed, он также используется в системах наведения российских ракет, отметил соучредитель Monobank и производитель украинских беспилотников "Довбуш Т10" Владимир Яценко Фото: пресс-служба Владимира Яценко

"Эффективность санкций зависит от того, какие усилия прилагаются, чтобы они не нарушались. Две недели назад мы препарировали "тушку" сбитого российского дрона "Орлан" и в модуле радиосвязи нашли самый современный и мощный чип. Точно такой же чип есть в иранском Shahed, а также используется в системах наведения российских ракет. К сожалению, это чип американской компании AMD Xilinx, он стоит более $2 тыс. и является продуктом двойного назначения, то есть не продается без определенных лицензий. Поэтому, по моему мнению, кроме санкций, должна проводиться большая работа по отслеживанию и перекрытию незаконных путей поставки военных технологий в запрещенные страны", – отметил Яценко.

Он добавил, что на БПЛА можно установить китайские двигатели, но без новейших технологий создать современный беспилотник невозможно.

"В Украину сейчас приехала инспекция из США, которая контролирует использование военной помощи, надеюсь, что они увидят этот нонсенс – когда мы тратим американские ракеты, чтобы сбивать вражеские БПЛА, то есть [тратим] средства американского народа, а эти дроны летают на американских чипах", – сказал бизнесмен.

По его словам, украинские производители беспилотников должны совершенствовать свои технологии, чтобы быть на два шага впереди врага.

"Из-за того, что российские дроны улучшили свои характеристики, мы также должны совершенствовать свои технологии, чтобы быть на два шага впереди. Могу сказать, что на сегодняшний день мы создали действительно сверхсовременные технологии в определенном сегменте, в частности это сегмент пластиков. Мы сегодня работаем с материалами, которые прочнее металлов и используются в авиационной промышленности, в том числе с такими мировыми гигантами, как Boeing и Airbus. И это позволяет совершить отрыв по уровню БПЛА от России и Ирана. Но и они не стоят на месте. Современный "Орлан" – это достаточно качественный беспилотник, поэтому мы должны двигаться быстрее и в новых технологиях, и в новых комплектующих", – отметил Яценко.