Иран доставлял в РФ дроны самолетами и лодками – The Guardian

The Guardian отметило, что Иран и Россия имеют выход к морю, что делает физическую транспортировку между ними простой Фото: depositphotos.com

По словам источников, часть отправленных в Россию беспилотников была подобрана иранским судном с базы на побережье Каспийского моря, а затем переброшена в море на катер военно-морского флота РФ. Другие были отправлены государственной иранской авиакомпанией, добавили собеседники The Guardian.

По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены морем в ноябре, наводит пример издание. Перед этим Тегеран посетила делегация из России в составе 10 человек. Тогда российским офицерам и техникам показали "полный спектр иранских технологий", говорится в материале. Делегация выбрала шесть беспилотников Mohajer-6, а также 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129. БПЛА Shahed-191 и Shahed-129 могут возвращаться назад "в целости и сохранности", отметил The Guardian.

Иран и Россия имеют выход к Каспийскому морю, что делает физическую передачу между ними относительно простой, отметило издание.

Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь ввести дроны в эксплуатацию, говорится материале.