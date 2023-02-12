Иран доставлял в РФ дроны самолетами и лодками – The Guardian

По словам источников, часть отправленных в Россию беспилотников была подобрана иранским судном с базы на побережье Каспийского моря, а затем переброшена в море на катер военно-морского флота РФ. Другие были отправлены государственной иранской авиакомпанией, добавили собеседники The Guardian.
По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены морем в ноябре, наводит пример издание. Перед этим Тегеран посетила делегация из России в составе 10 человек. Тогда российским офицерам и техникам показали "полный спектр иранских технологий", говорится в материале. Делегация выбрала шесть беспилотников Mohajer-6, а также 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129. БПЛА Shahed-191 и Shahed-129 могут возвращаться назад "в целости и сохранности", отметил The Guardian.
Иран и Россия имеют выход к Каспийскому морю, что делает физическую передачу между ними относительно простой, отметило издание.
Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь ввести дроны в эксплуатацию, говорится материале.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
Беспилотники Mohajer-6 могут находиться в воздухе шесть часов и работать на электроэнергии. Они могут нести бомбы весом 40 кг и оснащены высокоточными системами визуализации и наведения, объяснило The Guardian.
Shahed-129 несет более тяжелую полезную нагрузку в 60 кг, но может оставаться в воздухе всего четыре часа, в то время как Shahed-191 может летать в течение пяти часов с нагрузкой 70 кг, отметило издание.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.