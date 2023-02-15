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Премьер Швеции о передаче истребителей Украине: Мы не исключаем. Должна быть создана международная коалиция

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Кристерссон прибыл с визитом в Украину 15 февраля
Кристерссон прибыл с визитом в Украину 15 февраля
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Швеция не исключает передачу Украине боевых самолетов.

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Что касается истребителей… Когда мы встречались в Брюсселе [на специальном заседании Европейского совета], Швеция сказала то же, что и много других стран: "Мы не исключаем. Не время для такого исключения", – отметил Кристерссон. – Но должны одновременно признать, что есть международная коалиция, которая должна быть создана, и она будет предпринимать определенные шаги. Мы абсолютно понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени. Но также имеют место национальные размышления, когда страны думают, как они будут защищать себя, от этого зависят поставки. Поэтому процесс этот длится".

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Киев 15 февраля. 18 января он заявлял о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в феврале, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления ей тактической авиации, в частности – шведских истребителей Gripen.

Теги: Киев, Украина, Швеция, авиация, переговоры, военная помощь, коалиция, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, президент, пресс-конференция, визит, премьер-министр, встреча, Ульф Кристерссон
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