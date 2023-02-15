Премьер Швеции о передаче истребителей Украине: Мы не исключаем. Должна быть создана международная коалиция

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Что касается истребителей… Когда мы встречались в Брюсселе [на специальном заседании Европейского совета], Швеция сказала то же, что и много других стран: "Мы не исключаем. Не время для такого исключения", – отметил Кристерссон. – Но должны одновременно признать, что есть международная коалиция, которая должна быть создана, и она будет предпринимать определенные шаги. Мы абсолютно понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени. Но также имеют место национальные размышления, когда страны думают, как они будут защищать себя, от этого зависят поставки. Поэтому процесс этот длится".

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Киев 15 февраля. 18 января он заявлял о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.