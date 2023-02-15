Об истребителях для Украины можно будет говорить через два – четыре месяца – министр обороны Германии

Он пояснил, что приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, а для этого нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом.

"Если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", – сказал он.

Вопрос истребителей обязательно будет обсуждаться в Брюсселе, сказал Писториус. При этом он отметил, что с доступными типами самолетов Германия не находится в центре внимания.

Также министра обороны Германии "немного разочаровало", что из европейских партнеров пока только Польша, Норвегия и Португалия пообещали дать Украине танки, при том что Германия считалась основным препятствием для их поставок. Другие страны все еще находятся на стадии рассмотрения. По словам Писториуса, первые танки Leopard из Германии должны прибыть в Украину в последнюю неделю марта.

Кроме того, Писториус в очередной раз призвал оружейную промышленность производить больше боеприпасов, даже если контракты еще не подписаны. По его словам, это "вопрос готовности и доброй воли".