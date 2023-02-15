Об истребителях для Украины можно будет говорить через два – четыре месяца – министр обороны Германии

Он пояснил, что приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, а для этого нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом.
"Если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", – сказал он.
Вопрос истребителей обязательно будет обсуждаться в Брюсселе, сказал Писториус. При этом он отметил, что с доступными типами самолетов Германия не находится в центре внимания.
Также министра обороны Германии "немного разочаровало", что из европейских партнеров пока только Польша, Норвегия и Португалия пообещали дать Украине танки, при том что Германия считалась основным препятствием для их поставок. Другие страны все еще находятся на стадии рассмотрения. По словам Писториуса, первые танки Leopard из Германии должны прибыть в Украину в последнюю неделю марта.
Кроме того, Писториус в очередной раз призвал оружейную промышленность производить больше боеприпасов, даже если контракты еще не подписаны. По его словам, это "вопрос готовности и доброй воли".
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.
9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.