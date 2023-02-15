Великобритания в "ближайшие несколько месяцев или даже лет" не будет передавать Украине истребители – Уоллес

Если правительство Великобритании решит передать Украине истребители, то оно также должно будет предоставить ей около 200 военнослужащих ВВС, отметил Уоллес Фото: EPA

Об этом 15 февраля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.

Глава минобороны Соединенного Королевства сказал, что "не думает, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет" Великобритания "обязательно передаст истребители" Украине.

По словам Уоллеса, нужно "планировать не только борьбу на данный момент", где Великобритания "помогает Украине отражать незаконное вторжение России", но и "помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью".

Сейчас, продолжил министр, "вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение России", цитирует Уоллеса BBC.

Если правительство Великобритании решит передать Украине истребители, то оно также должно будет предоставить ей около 200 военнослужащих ВВС, подчеркнул Уоллес.

9 февраля глава минобороны говорил, что украинские пилоты смогут пройти обучение в Великобритании после войны.