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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания в "ближайшие несколько месяцев или даже лет" не будет передавать Украине истребители – Уоллес

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Если правительство Великобритании решит передать Украине истребители, то оно также должно будет предоставить ей около 200 военнослужащих ВВС, отметил Уоллес
Если правительство Великобритании решит передать Украине истребители, то оно также должно будет предоставить ей около 200 военнослужащих ВВС, отметил Уоллес
Фото: EPA

Великобритания в ближайшее время не будет передавать истребители Украине, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.

Об этом 15 февраля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.

Глава минобороны Соединенного Королевства сказал, что "не думает, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет" Великобритания "обязательно передаст истребители" Украине.

По словам Уоллеса, нужно "планировать не только борьбу на данный момент", где Великобритания "помогает Украине отражать незаконное вторжение России", но и "помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью".

Сейчас, продолжил министр, "вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение России", цитирует Уоллеса BBC.

Если правительство Великобритании решит передать Украине истребители, то оно также должно будет предоставить ей около 200 военнослужащих ВВС, подчеркнул Уоллес.

9 февраля глава минобороны говорил, что украинские пилоты смогут пройти обучение в Великобритании после войны.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Теги: Украина, Великобритания, правительство, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Бен Уоллес, пилот
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