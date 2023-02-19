Украина работает над тем, чтобы усилить 10-й пакет санкций ЕС против России – Зеленский

"Подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов. Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", – сказал он.

Зеленский отметил, что продолжается подготовка очередного санкционного пакета Евросоюза – уже 10-го.

"Мы работаем с партнерами, чтобы усилить его. Но в то же время мы работаем и с другими субъектами глобальных отношений. Санкции за террор – это то, в чем усилия каждого ответственного государства способны подталкивать глобальный процесс. Это будет", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний с членами правительства и с международным блоком офиса и правительства, а также с представителями сектора обороны.

"Будут новые наши инициативы, новые результаты для Украины, новые достижения в отношениях с партнерами", – подчеркнул он.