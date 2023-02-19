Украина работает над тем, чтобы усилить 10-й пакет санкций ЕС против России – Зеленский

"Подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов. Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", – сказал он.
Зеленский отметил, что продолжается подготовка очередного санкционного пакета Евросоюза – уже 10-го.
"Мы работаем с партнерами, чтобы усилить его. Но в то же время мы работаем и с другими субъектами глобальных отношений. Санкции за террор – это то, в чем усилия каждого ответственного государства способны подталкивать глобальный процесс. Это будет", – сказал президент.
Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний с членами правительства и с международным блоком офиса и правительства, а также с представителями сектора обороны.
"Будут новые наши инициативы, новые результаты для Украины, новые достижения в отношениях с партнерами", – подчеркнул он.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.
Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".
19 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятое в этот же день ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против субъектов из России.