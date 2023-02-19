Зеленский утвердил санкции СНБО еще против 333 россиян, а также против Московской биржи

Решение СНБО Зеленский утвердил в день его принятия Фото: Офіс Президента України / Facebook

В новый санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.

Срок действия ограничений – 10 лет.

Под санкции попали граждане РФ, связанные с российской банковской системой, а также лица, род деятельности которых СНБО в публичной документации не указал.

Реализацию и мониторинг эффективности санкций поручается обеспечить Кабинету Министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – говорится в решении СНБО, утвержденном Зеленским.