Зеленский утвердил санкции СНБО еще против 333 россиян, а также против Московской биржи

В новый санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.
Срок действия ограничений – 10 лет.
Под санкции попали граждане РФ, связанные с российской банковской системой, а также лица, род деятельности которых СНБО в публичной документации не указал.
Реализацию и мониторинг эффективности санкций поручается обеспечить Кабинету Министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.
"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – говорится в решении СНБО, утвержденном Зеленским.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Так, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ, 198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук.