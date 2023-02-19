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Зеленский утвердил санкции СНБО еще против 333 россиян, а также против Московской биржи

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Решение СНБО Зеленский утвердил в день его принятия
Решение СНБО Зеленский утвердил в день его принятия
Фото: Офіс Президента України / Facebook

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятое в этот же день ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против субъектов из России. Указ президента Украины опубликован на его сайте.

В новый санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.

Срок действия ограничений – 10 лет.

Под санкции попали граждане РФ, связанные с российской банковской системой, а также лица, род деятельности которых СНБО в публичной документации не указал.

Реализацию и мониторинг эффективности санкций поручается обеспечить Кабинету Министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – говорится в решении СНБО, утвержденном Зеленским.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Так, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, СНБО, Московская биржа, указ, Владимир Зеленский, президент, ограничения, российские банки, россияне
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